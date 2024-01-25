Лубинец об Ил-76: не видели признаков, что в самолете было такое количество людей

Нет никаких признаков, указывающих, что на борту упавшего под Белгородом самолета Ил-76 могли быть десятки людей, как заявляют в России.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на уполномоченного по правам человека Дмитрия Лубинца в эфире телемарафона.

Омбудсмен подтвердил, что вчера должен был состояться обмен пленными с РФ. Представители его офиса присутствовали.

"Мы это делаем для того, чтобы сразу проводить анализ состояния наших героев, которые возвращаются из плена. Также мы фиксируем условия содержания Украиной российских военнопленных. Мы делаем специальный отчет, который предоставляем международным организациям, чтобы потом юридически опровергать все незаконные заявления РФ, что якобы мы "недостойно обращаемся с российскими военнопленными", - сказал он.

Комментируя ситуацию с самолетом, Лубинец заявил, что согласно Женевской конвенции всю ответственность за жизнь и здоровье военнопленных несет страна, которая держит их в плену, то есть Россия.

"До момента, когда военнопленные через процесс обмена возвращаются на свою Родину, к тому времени вся ответственность лежит на стороне содержания. Итак, в нашем случае, даже если планировался этот обмен, Российская Федерация должна была сообщить представителям МККК, что они будут транспортировать военнопленных. И таким образом производится эта юридическая работа, чтобы обеспечить достойные условия транспортировки, а также безопасность во время этого маршрута", - объяснил уполномоченный.

По его мнению, Россия заранее спланировала информационную кампанию против Украины, это объясняют быстрые реакции со стороны РФ.

Омбудсмен добавил, что поддерживает позицию президента Владимира Зеленского по международному расследованию.

"Мы требуем прозрачного международного расследования. Сегодня я направлю письма на ООН, Красному кресту. Мы уже их готовим. Но поверьте, что юридически четкая реакция со стороны Украины покажет, что мы не нарушаем Женевские конвенции и достойно обращаемся как с военнопленными, так и с всеми гражданами, которые находятся на территории нашего государства, даже если это россияне, пришедшие оккупировать нашу территорию", - подчеркнул Лубинец.

По его словам, Украина будет способствовать расследованию, призывать к привлечению международных и украинских экспертов. Лубинец убежден, что, как и со случаем в Еленовке, россияне будут делать голословные заявления, но никого не допустят, не передадут никаких материалов на анализ и будут обвинять Украину.

Омбудсмен подчеркнул, что пока неизвестно, кто находился на самолете Ил-76 в момент авиакатастрофы. Также он сомневается, что там могли находиться десятки людей, как заявляет Россия.

"Если бы там были тела, опять же, я не являюсь экспертом, но, на мой взгляд, если бы там у россиян были хоть какие-то фото или видео, которые они могли показать, что там находятся военнопленные, то они это бы использовали. Мы не видели никаких признаков того, что в самолете было такое количество людей. Граждан Украины или не граждан Украины", - подчеркнул Лубинец.

Падение российского самолета Ил-76

Вчера, 24 января, в Корочанском районе Белгородской области упал российский военно-транспортный самолет Ил-76. Источники РБК-Украина сообщают, что судно перевозило ракеты для ЗРК С-300.

При этом в России утверждают, что якобы на самолете находились 65 пленных украинских военных, шесть членов экипажа и трое сопровождающих. Россияне обвиняют Украину в сбыте самолета.

В ГУР Минобороны подтвердили, что вчера действительно должен был состояться обмен. Но заявление о том, что в самолете находились украинские военнопленные, в разведке не подтверждают.

Президент Украины Владимир Зеленский позже заявил, что россияне играют с жизнями украинских пленных. Он призвал провести международное расследование.

Сегодня стало известно, что СБУ открыла дело из-за падения Ил-76 в Белгородской области. Расследование проводится по ст. 438 Уголовного кодекса Украины (нарушение законов и обычаев войны).