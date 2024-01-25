ua en ru
Чт, 25 января News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Залужный обсудил усиление ПВО с начальником Генштаба Польши

Четверг 25 января 2024 15:26
UA EN RU
Залужный обсудил усиление ПВО с начальником Генштаба Польши Архивное фото: главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный (facebook com CinCAFU)
Автор: Дмитрий Браславский

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный сегодня, 25 января, провел разговор с начальником Генерального штаба Польши Веславом Кукулой.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу Залужного в Facebook.

"Рассказал об оперативной обстановке на фронте. Вооруженные Силы Украины продолжают удерживать районы обороны и уничтожать живую силу и технику оккупантов", - говорится в заявлении.

По словам Залужного, они также обсудили риски безопасности и возможное взаимодействие в контексте украинско-польского сотрудничества. В частности, вопросы подготовки наших военнослужащих в Польше, а также обмен боевым опытом.

Усиление ПВО Украины

Залужный пригласил генерала Кукулу в Украину совместно поработать в бригадах и на пунктах управления.

Главком ВСУ также проинформировал, как Украина противодействует вражеским ракетным ударам.

"В этом контексте усиление возможностей украинской системы ПВО является сверхважным", - добавил Залужный.

Помощь от Польши

В ходе недавней встречи президента Украины Владимира Зеленского и премьер-министра Польши Дональда Туска удалось обсудить два важных момента. Это новый оборонный пакет для Киева и возможность совместного производства оружия.

Также СМИ сообщали, что польские заводы в несколько раз увеличивают производство оружия благодаря беспрецедентным инвестициям в оборонную промышленность. Речь идет, в частности, о тротиле, винтовках и гаубицах.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская Федерация Вооруженные силы Украины Польша Валерий Залужный ПВО Война в Украине
NEWS
Лубинец об Ил-76: не видели признаков, что в самолете было такое количество людей
Лубинец об Ил-76: не видели признаков, что в самолете было такое количество людей
DAILY
Что происходит в Авдеевке, где давят россияне и есть ли новые угрозы для ВСУ на фронте
Данила Крамаренкообозреватель РБК-Украина Что происходит в Авдеевке, где давят россияне и есть ли новые угрозы для ВСУ на фронте