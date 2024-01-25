Стефанишин: Украина работает над подготовкой визита Орбана

Предстоящий визит венгерского министра иностранных дел Петера Сийярто в Ужгород, который запланирован на 29 января , "связан с подготовкой предстоящего визита премьер-министра Виктора Орбана в Украину".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на вице-премьер-министра по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольгу Стефанишину, которую цитирует " Радио Свобода ".

"Премьер-министр (Виктор Орбан, – ред.) последний раз был в Украине в 2010-м - в той стране, которую мы уже мало помним. Для нас важно, чтобы он приехал. Поэтому прежде всего концентрация - в двусторонней повестке дня", - отметила вице-премьер по евроинтеграции.

Она добавила, что Украина "уже многое сделала" для этого, в частности, приняла законодательство, которое было признано эффективным и качественным со стороны венгерской стороны.

"У нас есть команды на уровне первого заместителя министра образования, коллеги с венгерской стороны от МИД, которые еженедельно координируются по имплементации законодательства, по мониторингу внедрения в каждой школе. Так же мы и обсуждаем стратегические вопросы, связанные с будущим венгерским председательством (в Раде ЕС с 1 июля 2024 года, - ред.)", - подчеркнула Стефанишина и добавила, что эти вопросы будут подняты в Ужгороде.

В частности, Стефанишина будет иметь двусторонние контакты со своим коллегой в венгерском правительстве.

Посетит ли Орбан Украину

Стефанишина не ответила на вопрос, ожидается ли визит Орбана в Киев, или же президент Владимир Зеленский лично приедет в Будапешт. По ее словам, глава Министерства иностранных дел должен быть лучше информирован по этому нюансу. В то же время она отметила важность личного визита премьера Венгрии в Украину.

"Для меня принципиально увидеть премьер-министра Орбана в Киеве, потому что он играет непростую роль в принятии исторических для Украины решений. И для меня важно, чтобы этот человек видел страну такой, какой видят украинцы", - добавила Стефанишина.

Встреча Зеленского и Орбана

В конце декабря премьер-министр Венгрии Виктор Орбан принял приглашение президента Украины Владимира Зеленского по поводу двусторонней встречи. Это будет первая официальная двусторонняя встреча между двумя лидерами с начала войны.

По словам президента, он ни разу не говорил с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном о прекращении огня или диалоге с диктатором Владимиром Путиным.