ua en ru
Чт, 25 января News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Венгрия уже не против создания военного фонда ЕС для Украины на 5 млрд евро, - СМИ

Брюссель, Четверг 25 января 2024 14:52
UA EN RU
Венгрия уже не против создания военного фонда ЕС для Украины на 5 млрд евро, - СМИ Фото: Bloomberg заявил, что Венгрия не против создания военного фонда ЕС для Украины (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Венгрия передумала блокировать создание военного фонда ЕС на 5,4 млрд евро для Украины. Это открывает путь к соглашению о модернизации механизма для стабильных поставок оружия.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.

Венгрия заявила, что не будет препятствовать достижению консенсуса на встрече послов Европейского Союза в среду.

Bloomberg отмечает, что решение Венгрии означает изменение позиции Будапешта, который на этой неделе заявил, что выступает против реформирования нынешнего механизма ЕС, который возмещает европейским странам оружие, которое они прислали Украине. К тому же это совпадает с растущим давлением на венгерского премьера Виктора Орбана по поводу одобрения вступления Швеции в НАТО.

Венгрия также блокирует предоставление Украине 50 млрд евро финансовой помощи и блокирует выплату последнего транша в размере 500 миллионов евро от EPF. Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что его страна может рассмотреть возможность поддержки выделения средств после встречи с украинским коллегой. Она запланирована на понедельник.

Модернизация фонда помощи Украине предусматривает создание отдельного механизма, в рамках которого ЕС отойдет от использования имеющихся запасов оружия к закупке нового посредством контрактов на совместную закупку.

Ранее мы писали, что Bloomberg узнал детали о создании военного фонда ЕС для Украины более чем на 5 млрд евро.

Предыстория

Напомним, на саммите лидеров стран Европейского союза 14-15 декабря Венгрия заблокировала решение выделить Украине 50 млрд евро на 2024-2027 годы.

Вопрос помощи Украине будет рассмотрен на саммите ЕС 1 февраля. Но венгерский премьер Орбан угрожает заблокировать его. Он требует уступок от ЕС в обмен на одобрение пакета.

На этом фоне в Европарламенте инициировали сбор подписей под петицией, чтобы лишить Венгрию права голоса в Совете ЕС. Через четыре дня стало известно, что необходимое количество подписей было собрано.

При этом в ЕС намекнули, что получили положительный сигнал от Венгрии о пакете помощи для Украины.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Евросоюз Венгрия Виктор Орбан
NEWS
Лубинец об Ил-76: не видели признаков, что в самолете было такое количество людей
Лубинец об Ил-76: не видели признаков, что в самолете было такое количество людей
DAILY
Что происходит в Авдеевке, где давят россияне и есть ли новые угрозы для ВСУ на фронте
Данила Крамаренкообозреватель РБК-Украина Что происходит в Авдеевке, где давят россияне и есть ли новые угрозы для ВСУ на фронте