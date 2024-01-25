Доллар подорожал: какие курсы в обменниках

Курс доллара в обменных пунктах Украины растет второй день подряд. Единая европейская валюта подорожала.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные мониторинга рынка.

По состоянию на утро 25 января средний курс продажи доллара в Украине вырос на 10 копеек до 38,30 гривен, курс евро вырос на 15 копеек до 41,85 гривен.

В обменных пунктах покупают доллар в среднем по 37,8 0 гривен, евро по 41,15 гривен.

На межбанке курс сегодня находится на уровне 37,47-37,49 грн/доллар (покупка-продажа) - снижение на 1 копейку по сравнению с закрытием в предыдущий день.

Официальный курс

Национальный банк Украины (НБУ) снова повысил курс доллара. Доллар дорожает второй день подряд после падения в течение недели.

Официальный курс на 25 января 2024 года установлен на таком уровне: 37,5252 гривен за 1 доллар (+0,0708 грн). Курс евро составит 40,8837 гривен за 1 евро (+0,1932 грн).

Ситуация на рынке

Как сообщил в комментарии РБК-Украина Антон Куренной, дилер департамента глобальных рынков ОТП Банка, сейчас мы наблюдаем довольно спокойный рынок и укрепление национальной валюты.

По его прогнозу, курс доллара может упасть на межбанке до 37 гривен благодаря выделению Украине западной финансовой помощи. "В случае позывных новостей о финансовой поддержке со стороны стран-членов Европейского Союза и США шанс увидеть курс в 36,50-37,00 грн/доллар растет", - считает Куренной.

В то же время, препятствием для снижения курса доллара могут стать такие факторы, как усиление импорта, изменение регулятором стратегии гибкого курса, если НБУ будет считать, что уровень 37,00 грн/доллар достаточен для укрепления национальной валюты.