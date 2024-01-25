Контракт на транзит газа из РФ через Украину не будет продлен. Но есть нюансы

На данный момент вопрос транзита российского газа через Украину после 2024 года не рассматривается. Но поскольку цель Украины стать частью европейской газовой сети, то компании стран ЕС сами могут заказывать транзитные мощности украинской ГТС.

По словам собеседника, детально вопрос о транзите газа в 2025 году не рассматривался на встрече главы правительства Украины Дениса Шмыгаля с премьер-министром Словакии Робертом Фицо. Как сообщили изданию в пресс-службе Кабмина, на вопрос Фицо "будет ли продлен контракт?" украинский премьер заявил коллеге, что действующий транзитный контракт с "Газпромом", который заканчивается в текущем году, не может быть продлен.

"Позиция украинской стороны однозначна: контракт на транспортировку завершается в конце этого года, мы не собираемся договариваться с россиянами и продлевать контракт. О чем премьер-министр Украины сообщил своему словацкому коллеге", - сообщили в пресс-службе.

"Для продления транзита возможна опция, когда словацкая компания сама арендует мощности украинской ГТС. В этом случае, транзит газа может быть продолжен и после 2024 года. Но это пока только предположение", - отметил собеседник издания.

В Операторе ГТС Украины РБК-Украина сообщили, что на сегодняшний день официальных запросов по транспортировке природного газа в 2025 году от словацкой стороны в ОГТСУ не поступало.

Напомним, премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что поставки российского газа через Украину могут быть сохранены.

"Возникла договоренность о том, что транзит российского газа через Украину, вероятно, продолжится, и это хорошая новость", - заявил Фицо в Facebook после встречи с премьер-министром Украины Денисом Шмыгалем в Ужгороде.

Газовый контракт

Текущее транзитное соглашение между НАК "Нафтогаз Украины" и российским "Газпромом" заключено в конце 2019 года сроком на пять лет. Несмотря на войну, Украина позволяет российскому газу проходить через свою территорию в такие страны, как Австрия, Словакия, Италия и Венгрия. Текущий объем транзита составляет 42 млн кубометров в сутки.

При этом Украина не планирует продлевать транзитный контракт с "Газпромом", который закачивается в декабре 2024 года.