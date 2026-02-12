Орбан призвал не давать деньги Украине, а сам рискует потерять 10 млрд евро от ЕС
Венгерский премьер Виктор Орбан призвал другие страны не присылать деньги в Украину и заявил, что "война вредит бизнесу". При этом сам Орбан может потерять 10 миллиардов денег от ЕС.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Politico.
Читайте также: "Объявили войну Венгрии": Орбан разразился обвинениями против Украины и ЕС
"Остановите войну. Война вредит бизнесу", - обратился венгерский политик к другим странам.
Кроме того, он отметил, что ему совсем не нравится слово "конкурентоспособность".
"Я имею определенные сомнения, много ли нормальных людей понимают, что оно означает", - сказал Орбан.
Венгерский премьер также ответил на вопрос о лидерстве канцлера Германия Фридриха Мерца. Орбан не назвал его по имени, а сказал, что "руководство слабое".
В ЕС хотят вернуть деньги для Венгрии
Между тем в Суде ЕС считают, что Европейская комиссия неправомерно разморозила 10 млрд евро для Венгрии в декабре 2023 года. Эти средства были заблокированы из-за проблем с верховенством права в стране.
Юридическое заключение свидетельствует, что ЕК неправильно применила собственные правила и не провела полной оценки реформ, в частности относительно независимости Верховного и Конституционного судов Венгрии.
Если Суд ЕС поддержит эту позицию в финальном решении, выделение средств может быть аннулировано. Еврокомиссия будет обязана требовать от Венгрии возврата 10 млрд евро.
Европарламент, который подал иск, настаивает, что решение было политически мотивированным и принято накануне саммита ЕС, когда была нужна поддержка премьера Виктора Орбана по помощи Украине.
Антиукраинские заявления Орбана
Напомним, многолетняя власть Орбана и его партии "Фидес" в Венгрии подходит к концу. Уже в апреле пророссийский премьер может проиграть оппозиционной проевропейской партии "Тиса".
Орбан развернул масштабную кампанию запугивания в попытке победить в выборах. Он активно использует манипуляции, пропаганду и ложь, пытаясь очернить своего соперника Петера Мадьяра.
Также фактически венгерский премьер "назначил" Украину на роль "врага" в своей предвыборной кампании.
В частности, Орбан заявил, что Будапешт якобы не намерен поддерживать вступление Киева в Евросоюз в течение ближайших 100 лет. В Киеве в ответ намекнули, что ни сам Орбан, ни его хозяин в Кремле столько не проживут.
До этого Орбан цинично заявлял, что, мол, "непонятно, кто на кого напал" в войне между Украиной и РФ. В ответ в Киеве жестко потроллили венгерского лидера, напомнив, что в прошлый раз Венгрия выбрала "не ту сторону" и проиграла.
Кроме того, недавно Орбан прилюдно назвал Украину "врагом Венгрии". Он заявил, что Украина, мол, якобы требует от Брюсселя лишить Венгрию дешевого российского газа и нефти, что грозит высокими ценами на коммунальные услуги для венгров.