Орбан призвал не давать деньги Украине, а сам рискует потерять 10 млрд евро от ЕС

Венгрия, Четверг 12 февраля 2026 17:18
Орбан призвал не давать деньги Украине, а сам рискует потерять 10 млрд евро от ЕС Фото: Виктор Орбан, премьер-министр Венгрии (Getty Images)
Автор: Валерий Ульяненко

Венгерский премьер Виктор Орбан призвал другие страны не присылать деньги в Украину и заявил, что "война вредит бизнесу". При этом сам Орбан может потерять 10 миллиардов денег от ЕС.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Politico.

"Остановите войну. Война вредит бизнесу", - обратился венгерский политик к другим странам.

Кроме того, он отметил, что ему совсем не нравится слово "конкурентоспособность".

"Я имею определенные сомнения, много ли нормальных людей понимают, что оно означает", - сказал Орбан.

Венгерский премьер также ответил на вопрос о лидерстве канцлера Германия Фридриха Мерца. Орбан не назвал его по имени, а сказал, что "руководство слабое".

В ЕС хотят вернуть деньги для Венгрии

Между тем в Суде ЕС считают, что Европейская комиссия неправомерно разморозила 10 млрд евро для Венгрии в декабре 2023 года. Эти средства были заблокированы из-за проблем с верховенством права в стране.

Юридическое заключение свидетельствует, что ЕК неправильно применила собственные правила и не провела полной оценки реформ, в частности относительно независимости Верховного и Конституционного судов Венгрии.

Если Суд ЕС поддержит эту позицию в финальном решении, выделение средств может быть аннулировано. Еврокомиссия будет обязана требовать от Венгрии возврата 10 млрд евро.

Европарламент, который подал иск, настаивает, что решение было политически мотивированным и принято накануне саммита ЕС, когда была нужна поддержка премьера Виктора Орбана по помощи Украине.

Антиукраинские заявления Орбана

Напомним, многолетняя власть Орбана и его партии "Фидес" в Венгрии подходит к концу. Уже в апреле пророссийский премьер может проиграть оппозиционной проевропейской партии "Тиса".

Орбан развернул масштабную кампанию запугивания в попытке победить в выборах. Он активно использует манипуляции, пропаганду и ложь, пытаясь очернить своего соперника Петера Мадьяра.

Также фактически венгерский премьер "назначил" Украину на роль "врага" в своей предвыборной кампании.

В частности, Орбан заявил, что Будапешт якобы не намерен поддерживать вступление Киева в Евросоюз в течение ближайших 100 лет. В Киеве в ответ намекнули, что ни сам Орбан, ни его хозяин в Кремле столько не проживут.

До этого Орбан цинично заявлял, что, мол, "непонятно, кто на кого напал" в войне между Украиной и РФ. В ответ в Киеве жестко потроллили венгерского лидера, напомнив, что в прошлый раз Венгрия выбрала "не ту сторону" и проиграла.

Кроме того, недавно Орбан прилюдно назвал Украину "врагом Венгрии". Он заявил, что Украина, мол, якобы требует от Брюсселя лишить Венгрию дешевого российского газа и нефти, что грозит высокими ценами на коммунальные услуги для венгров.

