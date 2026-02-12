Орбан призвал не давать деньги Украине, а сам рискует потерять 10 млрд евро от ЕС

Венгерский премьер Виктор Орбан призвал другие страны не присылать деньги в Украину и заявил, что "война вредит бизнесу". При этом сам Орбан может потерять 10 миллиардов денег от ЕС.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Politico .

"Остановите войну. Война вредит бизнесу", - обратился венгерский политик к другим странам.

Кроме того, он отметил, что ему совсем не нравится слово "конкурентоспособность".

"Я имею определенные сомнения, много ли нормальных людей понимают, что оно означает", - сказал Орбан.

Венгерский премьер также ответил на вопрос о лидерстве канцлера Германия Фридриха Мерца. Орбан не назвал его по имени, а сказал, что "руководство слабое".

В ЕС хотят вернуть деньги для Венгрии

Между тем в Суде ЕС считают, что Европейская комиссия неправомерно разморозила 10 млрд евро для Венгрии в декабре 2023 года. Эти средства были заблокированы из-за проблем с верховенством права в стране.

Юридическое заключение свидетельствует, что ЕК неправильно применила собственные правила и не провела полной оценки реформ, в частности относительно независимости Верховного и Конституционного судов Венгрии.

Если Суд ЕС поддержит эту позицию в финальном решении, выделение средств может быть аннулировано. Еврокомиссия будет обязана требовать от Венгрии возврата 10 млрд евро.

Европарламент, который подал иск, настаивает, что решение было политически мотивированным и принято накануне саммита ЕС, когда была нужна поддержка премьера Виктора Орбана по помощи Украине.