Орбан закликав не давати гроші Україні, а сам ризикує втратити 10 млрд євро від ЄС

Угорський прем'єр Віктор Орбан закликав інші країни не надсилати гроші в Україну і заявив, що "війна шкодить бізнесу". При цьому сам Орбан може втратити 10 мільярдів грошей від ЄС.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Politico .

"Зупиніть війну. Війна шкодить бізнесу", - звернувся угорський політик до інших країн.

Крім того, він зазначив, що йому зовсім не подобається слово "конкурентоспроможність".

"Я маю певні сумніви, чи багато нормальних людей розуміють, що воно означає", - сказав Орбан.

Угорський прем'єр також відповів на питання про лідерство канцлера Німеччина Фрідріха Мерца. Орбан не назвав його на ім'я, а сказав, що "керівництво слабке".

В ЄС хочуть повернути гроші для Угорщини

Тим часом в Суді ЄС вважають, що Європейська комісія неправомірно розморозила 10 млрд євро для Угорщини у грудні 2023 року. Ці кошти було заблоковано через проблеми з верховенством права в країні.

Юридичний висновок свідчить, що ЄК неправильно застосувала власні правила та не провела повної оцінки реформ, зокрема щодо незалежності Верховного та Конституційного судів Угорщини.

Якщо Суд ЄС підтримає цю позицію у фінальному рішенні, виділення коштів може бути анульоване. Єврокомісія буде зобов’язана вимагати від Угорщини повернення 10 млрд євро.

Європарламент, який подав позов, наполягає, що рішення було політично мотивованим і ухвалене напередодні саміту ЄС, коли була потрібна підтримка прем’єра Віктора Орбана щодо допомоги Україні.