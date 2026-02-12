"Момент стыда": в Украине жестко прошлись по МОК за отстранение Гераскевича

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы МИД Андрея Сибиги и сообщение министра молодежи и спорта Матвея Бедного.

"МОК запретил не украинского спортсмена, а собственную репутацию. Будущие поколения вспомнят это как момент стыда. Он просто хотел почтить память своих коллег-спортсменов, погибших на войне. В этом нет ничего плохого с точки зрения каких-либо правил или этики", - говорится в заявлении министра иностранных дел.

РФ - крупнейший нарушитель спортивных правил

Он добавил, что МОК "запугивал, не уважал и даже поучал" Гераскевича и других украинцев, как они должны молчать об "одном из 130 конфликтов в мире". Сибига добавил, что МОК систематически не противодействовал России - "крупнейшему нарушителю международных спортивных правил и Олимпийской хартии".

"Стране, которая за последние три десятилетия трижды начинала вторжение во время Олимпийского перемирия, реализовала крупнейшую государственную программу допинга, убила 650 украинских спортсменов и тренеров и повредила 800 спортивных объектов в Украине", - подчеркнул он.

Сибига подчеркнул, что именно россиян нужно запретить, а не чествование их жертв, поскольку "ни один из них не является "нейтральным".

Предательство Олимпийского кредо

"Если Олимпийское кредо гласит, что "самое важное в Олимпийских играх - не победа, а участие", то МОК полностью предал его, не позволив Гераскевичу принять участие, и предал 650 украинских спортсменов и тренеров, убитых Россией", - заявил Сибига.

История будет иметь продолжение

Бедный рассказал, что сегодня, 12 февраля, Гераскевича не допустили к старту на Олимпийских Играх.

"После этого МОК сообщил, что с "сожалением" отзывает его аккредитацию. По версии МОК, решение приняло жюри IBSF из-за якобы несоответствия шлема правилам. Это решение выглядит как ошибка, которую не решились исправить. Будем исправлять эту ошибку в правовом поле", - говорится в его заявлении.

Министр подчеркнул, что украинский спортсмен поступил достойно, и добавил, что "эта история точно будет иметь продолжение".