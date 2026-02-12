ua en ru
Чт, 12 февраля Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Шоу бизнес Праздники Советы Гороскопы Интересное Спорт
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Развлечения » Спорт

"Момент стыда": в Украине жестко прошлись по МОК за отстранение Гераскевича

Украина, Четверг 12 февраля 2026 13:19
UA EN RU
"Момент стыда": в Украине жестко прошлись по МОК за отстранение Гераскевича Фото: Владислав Гераскевич в "шлеме памяти" (фото: НОК Украины)
Автор: Валерий Ульяненко

Международный олимпийский комитет дисквалификацией украинского скелетониста Владислава Гераскевича "запретил собственную репутацию".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы МИД Андрея Сибиги и сообщение министра молодежи и спорта Матвея Бедного.

Читайте также: "С Владиславом была, есть и будет вся Украина": НОК отреагировал на дисквалификацию Гераскевича

"МОК запретил не украинского спортсмена, а собственную репутацию. Будущие поколения вспомнят это как момент стыда. Он просто хотел почтить память своих коллег-спортсменов, погибших на войне. В этом нет ничего плохого с точки зрения каких-либо правил или этики", - говорится в заявлении министра иностранных дел.

РФ - крупнейший нарушитель спортивных правил

Он добавил, что МОК "запугивал, не уважал и даже поучал" Гераскевича и других украинцев, как они должны молчать об "одном из 130 конфликтов в мире". Сибига добавил, что МОК систематически не противодействовал России - "крупнейшему нарушителю международных спортивных правил и Олимпийской хартии".

"Стране, которая за последние три десятилетия трижды начинала вторжение во время Олимпийского перемирия, реализовала крупнейшую государственную программу допинга, убила 650 украинских спортсменов и тренеров и повредила 800 спортивных объектов в Украине", - подчеркнул он.

Сибига подчеркнул, что именно россиян нужно запретить, а не чествование их жертв, поскольку "ни один из них не является "нейтральным".

Предательство Олимпийского кредо

"Если Олимпийское кредо гласит, что "самое важное в Олимпийских играх - не победа, а участие", то МОК полностью предал его, не позволив Гераскевичу принять участие, и предал 650 украинских спортсменов и тренеров, убитых Россией", - заявил Сибига.

История будет иметь продолжение

Бедный рассказал, что сегодня, 12 февраля, Гераскевича не допустили к старту на Олимпийских Играх.

"После этого МОК сообщил, что с "сожалением" отзывает его аккредитацию. По версии МОК, решение приняло жюри IBSF из-за якобы несоответствия шлема правилам. Это решение выглядит как ошибка, которую не решились исправить. Будем исправлять эту ошибку в правовом поле", - говорится в его заявлении.

Министр подчеркнул, что украинский спортсмен поступил достойно, и добавил, что "эта история точно будет иметь продолжение".

Напомним, недавно Андрей Сибига назвал главу ФИФА Джанни Инфантино "моральным дегенератом", поскольку тот хочет вернуть страну-агрессора в международный футбол.

Читайте РБК-Украина в Google News
Матвей Бидный Андрей Сибига
Новости
Без тепла в Киеве уже 3700 домов, а более 100 тысяч семей не имеют света (список районов)
Без тепла в Киеве уже 3700 домов, а более 100 тысяч семей не имеют света (список районов)
Аналитика
Кредиты в обмен на налоги: почему Украина рискует программой и деньгами МВФ
Юрий Дощатовспециальный корреспондент Кредиты в обмен на налоги: почему Украина рискует программой и деньгами МВФ