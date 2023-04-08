"Утечка о планах ВСУ" и новое предложение Си Цзиньпина по Украине: новости за 7 апреля

Засекреченные документы о планах США и НАТО по усилении ВСУ перед контрнаступлением якобы слили в сеть. В то же время глава Китая Си Цзиньпин предложил Франции создать собственный план для мира между Россией и Украиной.

Более детально о том, что произошло в пятницу, 7 апреля, - в материале РБК-Украина .

Война России против Украины: последние новости

Контрнаступление ВСУ: Пентагон расследует утечку секретных планов НАТО и США

The New York Times пишет, что в соцсетях появились засекреченные военные документы, подробно описывающие планы США и НАТО по усилению украинской армии перед запланированным контрнаступлением.

Представитель ГУР Андрей Юсов заявил, что в якобы "утечке секретных документов" об украинском контрнаступлении можно увидеть сфабрикованные цифры и данные из открытых источников.

Си Цзиньпин предложил Франции помочь разрешить "украинский кризис"

Лидер Китая Си Цзиньпин предложил президенту Франции Эммануэлю Макрону помочь разрешить "украинский кризис".

"Все заинтересованные стороны должны взять на себя ответственность, двигаться навстречу друг другу и создавать условия для политического решения. Французская сторона может выдвинуть конкретные предложения по политическому разрешению кризиса, и Китай готов поддержать их, а также играть конструктивную роль", - приводит цитату лидера КНР местное издание.

Ответные удары. Израиль атаковал объекты ХАМАС в Ливане и секторе Газа

Израиль ночью атаковал объекты группировки ХАМАС в Ливане и секторе Газа. Это произошло в ответ на ракетные атаки, которым израильская сторона подверглась с ливанской территории, а затем и из сектора Газа.

Более детально об этом можете узнать в материале РБК-Украина.

Блинкен об освобождении Крыма: Зеленскому следует учесть свободу украинцев

Решение об освобождении Крыма должен принимать президент Украины Владимир Зеленский как глава государства. Однако в этом вопросе ему следует учесть волю украинцев, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен.

Он отметил, что США со многими другими странами пообещали помочь Украине, а также защитить ее суверенитет и независимость.

Зеленский провел Ставку: обсуждали фронт и предотвращение утечек планов по обороне

Президент Украины Владимир Зеленский провел очередное заседание Ставки верховного главнокомандующего.

В частности, участники заседания обсудили предотвращение утечки информации о планах сил обороны Украины.

Польша договорилась с Украиной временно прекратить импорт зерна, - министр

Польша временно прекратит закупку украинского зерна, поскольку из-за импорта начались проблемы с ценами на внутреннем рынке.

"Украинская сторона выступила с предложением на некоторое время сильно ограничить, а на данный момент даже полностью прекратить поступление зерна в Польшу. О транзите речь не идет - он будет очень внимательно контролироваться", - рассказал министр сельского хозяйства Роберт Телус на совместном брифинге с украинским коллегой Николаем Сольским.