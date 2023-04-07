Блинкен об освобождении Крыма: Зеленскому следует учесть свободу украинцев

Решение об освобождении Крыма должен принимать президент Украины Владимир Зеленский как глава государства. Однако в этом вопросе ему следует учесть волю украинцев.

Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Tagesschau и NTV.

"Украина - демократическая страна. Президент Владимир Зеленский несет ответственность за руководство страной… Но он также должен быть открытым к воле украинцев", - сказал Блинкен.

Он добавил, что США со многими другими странами пообещали помочь Украине, а также защитить ее суверенитет и независимость.

"Это включает контрнаступление, которое, вероятно, начнется в ближайшие недели", - подчеркнул госсекретарь США.

Блинкен также отметил, что США будут продолжать оказывать Украине не только военную помощь, но и поддерживать в развитии ее средне- и долгосрочного потенциала.

Что говорят об освобождении Крыма в США и Украине

Напомним, ранее Энтони Блинкен предположил, что Украина может вернуть часть территорий не военным путем, намекая на Крым.

При этом советник главы ОП Михаил Подоляк считает, что Украина сможет деоккупировать Крым через 5-7 месяцев.

Кроме того, у Зеленского допускают возвращение Крыма дипломатическим путем, однако отмечают, что это лишь одна из опций.

Секретарь СНБО Алексей Данилов считает, что Украина будет выбирать метод возвращения полуострова в зависимости от ситуации и поведения россиян.

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