ГУР об "утечке секретных данных": лживые цифры и информация из открытых источников

Россия может распространять фейки для того, чтобы сорвать контрнаступление ВСУ и замедлить помощь от союзников. Так, в якобы "утечке секретных документов" об украинском контрнаступлении можно увидеть сфабрикованные цифры и данные из открытых источников.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на представителя ГУР Андрея Юсова в эфире телемарафона.

Так, о якобы утечке данных стало известно из авторитетного и известного медиа New York Times. При этом, учитывая информацию о проведении расследования Пентагоном, Юсов считает нужным услышать об этом от него.

"Очень важно помнить, что в последние десятилетия наиболее успешные операции российских спецслужб проходят в фотошопе. Из предварительного анализа этих материалов мы видим там лживые, искривленные цифры по потерям с обеих сторон, часть информации собрана из открытых источников", - сказал он.

Если говорить о потребностях украинской армии, по словам Юсова, это тематика, которая много обсуждалась на всех уровнях, в том числе официальными лицами и представителями Украины. Он добавил, что ни для кого не секрет, что Украина ставит вопрос об авиации, танках, боеприпасах, которые необходимы для более быстрого освобождения украинских территорий.

"Все остальное - мы будем ждать официальных комментариев, но я думаю, что украинскому обществу переживать точно оснований нет. Контрнаступление будет и главные планы враг увидит и почувствует на себе на поле боя", - добавил он.

При этом Юсов отметил, что у россиян действительно есть мотивация для такой "утечки" данных и распространения вымышленной информации.

"Сегодня используются все инструменты, чтобы замедлить или сорвать украинское контрнаступление, помощь проукраинской коалиции для украинских сил безопасности и обороны", - сказал он.

Представитель ГУР сказал, что Россия остается мощным игроком с немалым финансовым ресурсом, который может проводить различные кампании ИПСО, порой очень дорогостоящие.

"Поэтому, чтобы сорвать помощь Украине, могут поднимать ставки, например, заниматься ядерным шантажом и рассказывать, что в Беларусь поставят ядерное оружие, или рассказывать, что все оружие из Украины якобы бы крадется, что уже доказано, что это фейк", - добавил он.

Юсов отметил, что, в частности, РФ может распространять абсолютно искаженные цифры потерь с целью дестабилизировать ситуацию в Украине, стабилизировать ситуацию России, а также породить определенные сомнения среди общественности евроатлантического сообщества.

"Мотивации есть, имеем ли мы дело с утечкой, или с банальным ИПСО фотошопом, думаю ответы скоро будут", - добавил он.

Напомним, NYT сообщило об утечке в сеть засекреченных военных документов, в которых описываются планы США и НАТО об усилении ВСУ перед запланированным контрнаступлением. При этом аналитики считают, что данные были изменены в некоторых частях, что может указывать на попытку дезинформации РФ.

В свою очередь в Офисе президента заявили, что российские военные первыми узнают реальные планы украинского командования.

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