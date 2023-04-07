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Зеленский провел Ставку: обсуждали фронт и предотвращение утечек планов по обороне

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Пятница 07 апреля 2023 15:07
Зеленский провел Ставку: обсуждали фронт и предотвращение утечек планов по обороне Фото: Владимир Зеленский, президент Украины (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

В пятницу, 7 апреля, президент Украины Владимир Зеленский провел очередное заседание Ставки верховного главнокомандующего, в ходе которого обсудили фронт и предотвращение утечек информации о планах ВСУ.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Офиса президента.

Какие вопросы были обсуждены:

  • главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный проинформировал участников об обстановке на основных направлениях фронта;
  • командующие оперативно-стратегических группировок доложили о ходе боевых действий на участках фронта;
  • глава Главного управления разведки Кирилл Буданов рассказал о возможных действиях врага в ближайший период;
  • было подробно рассмотрено ход формирования и укомплектования вооружением новых бригад, а также уделено внимание подготовке личного состава;
  • участники заседания обсудили предотвращение утечки информации о планах сил обороны Украины.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что, по словам представителя Главного управления разведки Минобороны Украины Андрея Юсова, информацией о контрнаступлении ВСУ владеет ограниченный круг людей, а окончательное решение принимается в решающий момент по соображениям безопасности.

Как пояснил министр обороны Украины Алексей Резников, Генеральный штаб ВСУ будет самостоятельно выбирать подходящее время для контрнаступления наших воинов.

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