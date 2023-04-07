Польша договорилась с Украиной временно прекратить импорт зерна, - министр
Польша временно прекратит закупку украинского зерна, поскольку из-за импорта начались проблемы с ценами на внутреннем рынке.
Как сообщает РБК-Украина со ссылкой на Polskie Radio, об этом заявил министр сельского хозяйства Польши Роберт Телус.
"Украинская сторона выступила с предложением на некоторое время сильно ограничить, а на данный момент даже полностью прекратить поступление зерна в Польшу. О транзите речь не идет - он будет очень внимательно контролироваться", - рассказал Телус на совместном брифинге с украинским коллегой Николаем Сольским.
Он поблагодарил чиновника из Украины за готовность вместе решать проблему, которая возникла на польском рынке зерна.
"Мы, вероятно, встретимся в пятницу (14 апреля - ред.). Мы подпишем документ, который определит то, что мы сегодня установили, о чем мы сегодня договорились. Это будет документ, который будет реализовываться совместно украинской и польской сторонами", - добавил польский министр.
При этом Сольский уточнил, что украинская сторона воздержится от экспорта пшеницы, кукурузы, рапса и семян подсолнечника в Польшу до нового сезона. Продажа зерновых Польше будет происходить только в случае разрешения Варшавы.
"Мы рассчитываем на максимально конструктивную позицию польской стороны при транзите украинского зерна в польские порты и в порты других стран ЕС", - заявил украинский министр, добавив, что стороны договорились об еще одной встрече в начале лета.
Напомним, ранее в Польше фермеры потребовали от властей вернуть пошлину на зерно из Украины и начали протесты, поскольку оно стало слишком дешевым и значительно повлияло на цены в стране.
От забастовок протестующие перешли к угрозам заблокировать пункт пропуска на границе с Украиной.
При этом сегодня была анонсирована встреча Сольского с Телусом, на которой они должны были урегулировать проблему.
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