ВСУ уничтожили три российских беспилотника: в Генштабе назвали модели

Украинские военные за сутки уничтожили три российских беспилотника, а также три корректируемые авиационные бомбы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Генерального штаба ВСУ.

"Наши защитники уничтожили 3 БпЛА разных типов (Орлан-10, Supercam и Ланцет-3), а также три корректируемые авиационные бомбы", - говорится в сообщении Генштаба ВСУ.

Кроме того, авиация Сил обороны за минувшие сутки нанесла 6 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники оккупантов.

Также сообщается, что подразделения ракетных войск и артиллерии, в то же время, поразили 2 района сосредоточения живой силы противника, 2 состава горюче-смазочных материалов и вражескую станцию радиоэлектронной борьбы.