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ВСУ уничтожили три российских беспилотника: в Генштабе назвали модели

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Киев, Пятница 07 апреля 2023 06:35
ВСУ уничтожили три российских беспилотника: в Генштабе назвали модели Фото: украинские военные сбили три российских беспилотника (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Украинские военные за сутки уничтожили три российских беспилотника, а также три корректируемые авиационные бомбы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Генерального штаба ВСУ.

"Наши защитники уничтожили 3 БпЛА разных типов (Орлан-10, Supercam и Ланцет-3), а также три корректируемые авиационные бомбы", - говорится в сообщении Генштаба ВСУ.

Кроме того, авиация Сил обороны за минувшие сутки нанесла 6 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники оккупантов.

Также сообщается, что подразделения ракетных войск и артиллерии, в то же время, поразили 2 района сосредоточения живой силы противника, 2 состава горюче-смазочных материалов и вражескую станцию радиоэлектронной борьбы.

Ранее мы сообщали, что россияне придумали новую тактику использования дронов - они привязывают к беспилотникам гранаты и пытаются бить по скоплению людей.

Как сообщалось, недавно Россия начала использовать планирующие бомбы, разбрасывая их по несколько десятков в день по всей территории разграничения с самолетов Су-35 и Су-34. И эта тактика врага - новая угроза для украинских сил ПВО.

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