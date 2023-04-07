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Россияне утром обстреляли Херсонскую область: пострадали дети

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Станислав, Пятница 07 апреля 2023 11:17
Россияне утром обстреляли Херсонскую область: пострадали дети Фото: из-за обстрелов в Херсонской области пострадали дети (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Российская армия утром 7 апреля обстреляла село Станислав Херсонской области. В результате атаки пострадали двое детей и их мама.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на руководителя Офиса президента Андрея Ермака в Telegram.

По его словам, вражеский снаряд попал в жилой дом, проломил крышу и сдетонировал. Ранения получили 30-летняя женщина, 10-летняя девочка и 3-летний мальчик.

"Пострадавших госпитализировали в больницу в Херсоне. Мальчик и мама находятся в состоянии средней тяжести. Девочка получила тяжелые ранения, ее оперируют", - отметил Ермак.

Напомним, ночью в Херсоне прогремели мощные взрывы, однако воздушную тревогу в регионе не объявляли.

За прошедшие сутки российские оккупанты 46 раз обстреляли Херсон и область. Из-за вражеских ударов артиллерией и авиацией 7 человек получили ранения.

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