"Сверхважный груз". В Мелитополе и районе подорвано то, что россияне возили четыре дня
Российские военные за четыре дня подряд завозили в район Мелитополя свою технику и личный состав. Впрочем, все это было подорвано.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление мэра Мелитополя Ивана Федорова.
"Начиная с понедельника 27 марта бавовна расцветала в Мелитополе, Федоровке, Веселом, близ Молочанска, Токмака, Мирного. Затем снова и снова в Мелитополе", - рассказал Федоров.
По его словам, вчера вечером была "отминусована" вражеская военная база в Веселом.
"Примечательно, что логово орков находилось на свалке. Выбрали для себя наиболее подходящее место, теперь навсегда там покоятся", - говорит Федоров.
Он отметил, что за несколько дней до этого оккупанты свозили в Веселое военную технику и глушили мобильную связь, чтобы жители не могли о ней сообщить. Однако это врагу не помогло.
Федоров также добавил, что уже в течение двух последних недель оккупанты теряют "сверхважный" груз, который свозят вертолетами и это вызывает настоящую панику у захватчиков.
"Силы сопротивления знают о каждом шаге оккупантов, а ВСУ сводят вражеские шаги на нет", - отметил мэр Мелитополя.
Напомним, что недавно мы сообщали о взрывах в оккупированном Мелитополе в районе аэродрома, где находится база россиян.
Также мы писали, что вчера вечером в оккупированном Мелитополе и районе также прогремели взрывы.
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