Взрыв и обвал на Крымском мосту: что известно на данный момент

Масштабный пожар и разрушение

Информация о разрушениях на Крымском мосту начала распространяться после 6 утра. Вскоре в сети появились первые фотографии и видео, на которых можно увидеть горящие цистерны с топливом и повреждения на автодороге.

Еще позже стало известно о том, что проезд через Крымский мост закрыли .

"Ведутся работы по возможному запуску паромной переправы", - сказал временно исполняющий обязанности "министра транспорта" Николай Лукашенко.

В конце концов, через некоторое время Лукашенко заявил, что погода все же пока не позволяет подготовить переправу.

"Паромная переправа готовится к организации стабильной работы. Погодные условия вводят свои коррективы. Погода сегодня не позволяет вообще ничего", - заявил так называемый "министр транспорта".

Реакция России

Между тем, президент Российской Федерации Владимир Путин приказал премьер-министру сформировать правительственную комиссию для выяснения причин происшествия и скорейшей ликвидации последствий на Крымском мосту.

Главы МЧС и Минтранса РФ, согласно российским СМИ, выехали на место инцидента.

"Реакция киевского режима на разрушение гражданской инфраструктуры свидетельствует о его террористической сущности", - заявила представитель МИД РФ Мария Захарова.

Версия России

"Сегодня в 6:07 на автомобильной части Крымского моста со стороны Таманского полуострова произошел подрыв грузового автомобиля, повлекший за собой вспышку семи топливных цистерн железнодорожного состава, следовавшего в направлении Крымского полуострова", - сообщили в "Национальном антитеррористическом комитете".

Также НАК заявил, что через некоторое время у моста обрушились два автомобильных пролета, однако арка над судоходной частью не повреждена.

Российский пропагандист Владимир Соловьев обнародовал видео, на котором продемонстрирован возможный момент взрыва на Крымском мосту.

На кадрах можно увидеть якобы взрыв грузовика, в результате чего пожар опрокинулся на цистерны.

Также в сети есть и другое видео, снятое с другого ракурса. Здесь можно также увидеть момент взрыва.

Прогноз по ремонту, очереди на АЗС и паника

Крымские оккупационные "власти" заявили об организации сухопутного коридора через оккупированные территории Украины, а пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что пока невозможно дать прогнозы касаемо сроков восстановления Крымского моста.

Между тем в оккупированном Крыму горожане массово отправились за горючим, а "власть" уверяет в том, что все заправки работают в штатном режиме.

Так называемое "Министерство промышленной политики Крыма" заявило об ограничении на продажи товаров в продуктовых магазинах - 3 килограмма в одни руки. Позже представитель оккупационных властей Олег Крючков опроверг эту информацию и традиционно заверил, в том, что "паники нет".

При этом "губернатор" Севастополя Михаил Развожаев уверяет, что запаса горючего хватит на 40 суток, а продуктов хватает. Но в городе все же вводят ограниченную продажу продуктов, а бензин в канистры наливать не будут.

Реакция Украины

По словам советника главы Офиса президента Михаила Подоляка, все незаконное, что принесли оккупационные власти России в Крым - должно быть разрушено, украденное - возвращено Украине, а российское - изгнано.

"Ракетный крейсер "Москва" и Керченский мост - два печально известных символа российских властей в украинском Крыму - разрушены. Что на очереди, россияне?"- пишет пресс-служба Министерства обороны Украины.

Спецоперация СБУ?

Как сообщает РБК-Украина со ссылкой на источники в правоохранительных органах, подрыв Крымского моста мог быть спецоперацией СБУ.

В госоргане официально не комментируют свою причастность к этим событиям, однако намекают на это.