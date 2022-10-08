Боятся повторения? В Крыму начали останавливать фуры, которые едут в направлении моста

Работники Государственной инспекции безопасности дорожного движения (ГИБДД) останавливают фуры, которые едут из Крыма в направлении Крымского моста.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на РИА Новости .

Также сообщается, что фуры скапливаются на больших стоянках и АЗС.

При этом у собеседника агентства нет информации, о том, как можна выехать за пределы Крыма.

Отметим, что в российском "Национальном антитеррористическом комитете" заявили, что на Крымском мосту якобы произошел подрыв грузового автомобиля, который вызвал вспышку семи топливных цистерн железнодорожного склада.

При этом источники РБК-Украина сообщают, что подрыв Крымского моста мог быть спецоперацией СБУ.

Тем временем так называемые "власти" полуострова заявили о перекрытии движения по мосту и намерении запустить паромную переправу через пролив.

Также отметим, что после пожара у жителей Крыма возникла паника. На АЗС наблюдаются очереди, а "власти" вводят ограниченную продажу продуктов.

Все подробности о взрыве на Крымском мосту - в материале РБК-Украина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.