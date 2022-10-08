Крымский мост закрыли для проезда

Он рекомендовал воздержаться от поездок в сторону Крымского моста.

Напомним, сегодня утром на Крымском мосту произошел взрыв и разразился мощный пожар. Российские СМИ сообщили, что там горят цистерны с топливом.

Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк отмечал, что Украина рассматривает Крымский мост как законную военную цель.

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