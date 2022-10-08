Крымский мост закрыли для проезда
Движение по Крымскому мосту перекрыто после масштабного пожара. Готовится запуск паромной переправы через пролив.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ТАСС.
"Ограничено движение по автомобильной и железнодорожной частям. Ведутся работы по возможному запуску паромной переправы", - сказал временно исполяющий обязанности "министра транспорта" Николай Лукашенко.
Он рекомендовал воздержаться от поездок в сторону Крымского моста.
Напомним, сегодня утром на Крымском мосту произошел взрыв и разразился мощный пожар. Российские СМИ сообщили, что там горят цистерны с топливом.
Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк отмечал, что Украина рассматривает Крымский мост как законную военную цель.
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