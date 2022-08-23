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У Путіна є шанс зберегти Кримський міст: Данілов назвав умову

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Київ, Вівторок 23 серпня 2022 15:21
У Путіна є шанс зберегти Кримський міст: Данілов назвав умову Фото: Олексій Данілов, секретар РНБО (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Іван Носальський

Президент Росії Володимир Путін може зберегти Кримський міст від знищення в разі, якщо по ньому з півострова будуть виведені всі окупанти.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву секретаря Ради нацбезпеки і оборони Олексія Данілова в інтерв'ю Wyborcza.

"Звичайно, я вже говорив про це в березні. Це військовий об'єкт (Кримський міст - ред.), через який перекидається підкріплення для сил агресора. Тому цей об'єкт підлягає знищенню. У цьому немає нічого екстраординарного. Але у Путіна є шанс зберегти цей об'єкт, якщо він виведе війська з Криму по цьому мосту", - підкреслив Данілов.

За його словами, якщо росіяни відмовляться забратися з тимчасово окупованого Криму, то Україна "вишле їх звідти".

Нагадаємо, раніше Данилов заявив, що демілітаризація тимчасово окупованого Криму з подальшою його деокупацією є питанням порядку денного.

Також ми писали, що, за словами радника голови ОП Михайла Подоляка, Кримський міст має бути знищений.

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