Путин поручил создать правительственную комиссию из-за пожара на Крымском мосту

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ТАСС .

"Президент поручил премьер-министру сформировать правительственную комиссию для выяснения причин произошедшего и скорейшей ликвидации последствий. В ее состав войдут также главы Краснодарского края и Крыма, представители Росгвардии, ФСБ, МВД", - сказал пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

Он сообщил, что Путин получил доклады о ситуации от премьера России Михаила Мишустина, заместителя главы правительства РФ Марата Хуснуллина, глав МЧС Александра Куренкова и Минтранса Виталия Савельева, а также руководителей силовых ведомств.

Он также добавил, что главы МЧС и Минтранса РФ выехали на место инцидента.