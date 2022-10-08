Смелый поступок. МИД Эстонии обрадовался взрыву на Крымском мосту

Министр иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу заявил, что подрыв Крымского моста мог быть операцией Украины. В то же время он рад этой новости.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на EADaily .

По словам министра, Украина уже давно поставила своей целью уничтожить Крымский мост. Он добавил, что мост физически не разрушен, однако движение остановлено, что является положительным моментом.

В то же время Рейнсалу добавил, что мост имеет немаловажное символическое значение для России, поскольку соединял материковую часть страны и оккупированный полуостров.

"Мост был важен для Путина (Владимир Путин, президент России, - ред.) еще и как подтверждение, тому что "Крым навсегда останется с Россией", – подчеркнул эстонский министр.

Рейнсалу не исключает, что взрыв моста планировался именно сегодня, поскольку вчера глава Кремля праздновался День рождения.

"Я считаю, что эта цель была уже очень давно. Эстония, безусловно, приветствует это и приветствует украинские подразделения специального назначения, которые, вероятно, стоят за этой операцией", - добавил министр, подчеркнув, что это был "смелый поступок".