В РФ не дают прогнозы по ремонту Крымского моста, но заявляют о коридоре через "новые регионы"

Крымские "власти" заявили об организации сухопутного коридора через оккупированные территории Украины из-за повреждения Крымского моста.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на так назывемого "советника главы Крыма" Олега Крючкова в Telegram .

"Налажен сухопутный коридор через новые регионы", - написал он.

При этом Крючков добавил, что на мосту повреждена только одна нитка автомобильной части. Две полосы визуально целы.

Кроме того, прес-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что Россия не может дать прогнозы по срокам восстановления Крымского моста.