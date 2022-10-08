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В районе Керченского пролива образовались пробки с кораблей из-за взрыва на Крымском мосту

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Крым, Суббота 08 октября 2022 12:46
В районе Керченского пролива образовались пробки с кораблей из-за взрыва на Крымском мосту Фото: возле Крыма возникли очереди с кораблей из-за взрыва на мосту (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

В районе Керченского пролива собрались очереди с кораблей из-за взрыва и пожара на Крымском мосту. Морские пробки образовались в основном из российских судов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Marine Traffic.

Пробки образовались по обе стороны Керченского пролива - в Черном и Азовском морях.

В районе Керченского пролива образовались пробки с кораблей из-за взрыва на Крымском мосту

Фото: очереди с кораблей в районе Керченского пролива
(скриншот marinetraffic.com)

По данным карты, вблизи оккупированного Крыма скопились десятки кораблей, ожидающих разрешения на проход. Почти все из них российские.

Напомним, сегодня на Крымском мосту возник масштабный пожар и прогремел мощный взрыв. В результате была повреждена автомобильная часть моста, поэтому движение перекрыли.

Более подробно о взрыве на Крымском мосту можно узнать в материале РБК-Украина.

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Крим Крымский мост Керченский мост Азовское море
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