В районе Керченского пролива образовались пробки с кораблей из-за взрыва на Крымском мосту

Фото: возле Крыма возникли очереди с кораблей из-за взрыва на мосту (Getty Images)

В районе Керченского пролива собрались очереди с кораблей из-за взрыва и пожара на Крымском мосту. Морские пробки образовались в основном из российских судов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Marine Traffic.

Пробки образовались по обе стороны Керченского пролива - в Черном и Азовском морях. Фото: очереди с кораблей в районе Керченского пролива

(скриншот marinetraffic.com) По данным карты, вблизи оккупированного Крыма скопились десятки кораблей, ожидающих разрешения на проход. Почти все из них российские.