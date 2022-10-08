В России заявляют, что в результате взрыва на Крымском мосту есть жертвы
В России заявляют, что в результате сегодняшнего взрыва на Крымском мосту есть жертвы. Предварительно известно о трех погибших.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "РИА Новости".
Следственный комитет РФ заявляет, что в результате взрыва на Крымском мосту погибли пассажиры легкового автомобиля, который находился рядом с взорвавшимся грузовиком.
"В настоящее время из воды уже подняты тела двух погибших - мужчины и женщины, их лица устанавливаются", - говорится в сообщении.
Также в России уверяют, что установили личность владельца грузовика. Им якобы оказался житель Краснодарского края.
Напомним, сегодня на Крымском мосту раздался мощный взрыв, после чего возник пожар. В результате была повреждена автомобильная часть моста, поэтому движение перекрыли.
В России заявляют, что причиной взрыва якобы стал подрыв двигавшегося по мосту грузовика.
Более подробно о взрыве на Крымском мосту можно узнать в материале РБК-Украина.
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