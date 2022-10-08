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У Резникова о Крымском мосте: "Что дальше на очереди, россияне?"

Новина українською →
Суббота 08 октября 2022 11:19
У Резникова о Крымском мосте: "Что дальше на очереди, россияне?" Фото: у Резникова отреагировали на разрушение Крымского моста (t me u_now)
Автор: Елизавета Драбкина

В украинском Министерстве обороны отреагировали на повреждение Крымского моста, которое произошло в субботу, 8 октября.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение ведомства в Twitter.

"Ракетный крейсер "Москва" и Керченский мост - два печально известных символа российских властей в украинском Крыму - пали. Что на очереди, россияне?"- сказано в сообщении.

Источники РБК-Украина в правоохранительных органах сообщают, что подрыв Крымского моста мог быть спецоперацией СБУ.

Напомним, после масштабного пожара на Крымском мосту "власти" Крыма заявили о перекрытии движения по мосту. Там собираются запустить паромную переправу через пролив.

При этом в России заявляют, что на Крымском мосту произошел подрыв грузового автомобиля, который вызвал вспышку семи топливных цистерн железнодорожного склада.

Между тем, российский диктатор Путин поручил создать правительственную комиссию из-за ЧП на мосту.

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