ua ru
Сб, 08 октября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

В ВСУ отреагировали на обвал Крымского моста: Нас вполне устраивает

Новина українською →
Суббота 08 октября 2022 14:04
В ВСУ отреагировали на обвал Крымского моста: Нас вполне устраивает Фото: глава пресс-центра Сил обороны юга Наталья Гуменюк (РБК-Украина)
Автор: Елизавета Драбкина

Украинских военных полностью устраивает ситуация, которая сложилась сегодня с Крымским мостом.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталию Гуменюк в эфире "24 канала".

Отметим, что сегодня на Крымском мосту произошел взрыв и обрушение.

Гуменюк отреагировала на это событие и намекнула на возможную причастность ВСУ. Так, она отметила, что наши защитники продолжают разрушать планы российских оккупантов по подтягиванию резервов на юг.

"То, что они не смогут использовать очередную транспортную артерию, а в частности и железнодорожный маршрут, нас вполне устраивает", - добавила Гуменюк.

Напомним, источники РБК-Украина сообщают, что подрыв Крымского моста мог быть спецоперацией СБУ.

Также отметим, что так называемые "власти" полуострова заявили о перекрытии движения мостом и намерении запустить паромную переправу через пролив.

Все подробности о взрыве на Крымском мосту - в материале РБК-Украина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Вооруженные силы Украины Крымский мост
NEWS
Взрыв и обвал на Крымском мосту: что известно на данный момент
Взрыв и обвал на Крымском мосту: что известно на данный момент
DAILY
Широкий фронт. Как Украина вытесняет россиян на юге и востоке
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Широкий фронт. Как Украина вытесняет россиян на юге и востоке