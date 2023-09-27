Взрыв газопровода под Лубнами и новый механизм экспорта зерна: новости за 26 сентября

Вчера, 26 сентября 2023 года, в Лубенском районе Полтавской области прогремел взрыв из-за разгерметизации на магистральном газопроводе. А украинское правительство приняло постановление о новом механизме верификации и согласования аграрного экспорта в Болгарию, Румынию, Венгрию, Польшу и Словакию.
РБК-Украина собрало главные новости за 26 сентября.
В Лубенском районе Полтавской области раздался взрыв из-за разгерметизации на магистральном газопроводе .
"По предварительной информации произошла разгерметизация на магистральном газопроводе. На месте работает ГСЧС", - написал он.
Лунин отметил, что на месте взрыва выгорают остатки газа. Спасатели ликвидируют возгорание сухой травы. Впрочем, ситуация контролируемая.
Заметим, что взрыв в Полтавской области прогремел именно во время воздушной тревоги.
Украинское правительство приняло постановление о новом механизме верификации и согласовании аграрного экспорта в Болгарию, Румынию, Венгрию, Польшу и Словакию.
Он напомнил, что Украина представила свой план решения зернового кризиса, который поддержала Еврокомиссия. Он включает механизм верификации и авторизации четырех видов аграрной продукции.
По словам главы Кабмина, 28 сентября должна состояться встреча координационной платформы по вопросам экспорта и транзита, на которой планируется финализировать предложения.
Шмыгаль рассказал, что четыре страны проработали украинский план, высказали свои конструктивные замечания и предложения и готовы к обсуждению. И только одно государство против. Этому нет ни логического, ни экономического объяснения добавил премьер.
"Сегодня подписываем постановление о внедрении механизма верификации и согласования 4 групп украинского аграрного экспорта для пяти соседних стран. Уже готовим к подписанию документы с Румынией и Болгарией. Эти страны не нарушали торговые правила Евросоюза и Соглашение об ассоциации и не вводили односторонние ограничения", - подчеркнул он.
По наведению Службы безопасности Украины, украинские воины поразили временный пункт управления оккупантов в Херсонской области. В результате ликвидированы 8 российских офицеров, а еще 7 ранены.
Источники издания в спецслужбах поделились эксклюзивным видео недавней "бавовны" во временном пункте управления россиян под Херсоном.
Так, благодаря наводке СБУ, ракета HIMARS поразила оккупантов в тот момент, когда те проводили ежедневное совещание. На собрании были российские офицеры 24-го мотострелкового полка 70 мотострелковой дивизии.
После успешного удара ликвидированы 8 российских офицеров, а еще 7 ранены.
Российские войска в ночь на 26 сентября в очередной раз совершили атаку дронами, а также применили ракеты. В результате обстрела на границе между Украиной и Румынией поврежден пункт пропуска, есть пострадавшие, под ударом снова и портовая инфраструктура Одесской области.
В течение двух часов российские войска атаковали ударными беспилотниками Одесскую область. Большинство дронов сбито. Однако в Измаильском районе есть попадания в припортовую инфраструктуру, сообщили в Одесской ОГА.
Также был очень серьезный риск для пассажиров автобуса, который готовился к пересечению границы. Также повреждено здание пункта пропуска, складские помещения, около 30 грузовиков, 6 фур загорелись. Пожарные ликвидировали пожары.
Впоследствии пресс-секретарь Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк уточнила, что речь идет о пункте пропуска Орловка-Исакча между Украиной и Румынией в Одесской области.
Также она опровергла распространенную в соцсетях информацию о том, что дроны якобы пересекли территорию Румынии.
Президент Украины Владимир Зеленский провел первое заседание Ставки верховного главнокомандующего по возвращении из длительной командировки.
На заседании главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный и руководитель ГУР Кирилл Буданов докладывали об оперативной ситуации на фронте и планах противника.
Командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский и командующий группировкой войск "Таврия" Александр Тарнавский рассказывали о ходе конкретных наступательных и оборонительных операций на своих участках. Об обеспечении фронта всем необходимым докладывал министр обороны Рустем Умеров.
Кроме того, министр стратегической промышленности Александр Камышин подготовил большой доклад о мерах, которые принимает Минстратегпром для наращивания собственного производства вооружения, особенно дронов.
К тому же, глава Службы внешней разведки Александр Литвиненко рассказал о текущем состоянии дел в российской армии и перспективах развития российского ВПК.
Украина использует крылатые ракеты для ударов по оккупантам. Однако ВСУ нуждаются и в дополнительных западных аналогах российских "Калибров" и Х-101.
"Украина также располагает новыми ракетами: постоянные потоки крылатых ракет Storm Shadow/Scalp из Великобритании и Франции, а также новую версию "Нептуна" класса "земля-земля", - говорится в материале.
Источник в Генштабе Украины сообщил изданию, что большое изменение заключается в том, что ВСУ получили новые ракеты и разведданные.
"Как только у нас есть цель и мы можем ее достичь, мы делаем именно это. Другие крылатые ракеты находятся в стадии разработки", - добавил представитель Генштаба.
Минобороны РФ вчера обнародовало кадры заседания коллегии, в которой, как утверждается, участвовал командующий Черноморским флотом Виктор Соколов. Украинские военные пока уточняют эту информацию.
"Как известно, в результате ракетного удара по штабу Черноморского флота РФ были уничтожены 34 офицера. Имеющиеся источники утверждают, что среди погибших командующий ЧФ РФ", - говорится в сообщении.
Командование Сил специальных операций заявило, что многих до сих пор так и не удалось идентифицировать из-за разрозненности фрагментов тел.
"Поскольку россияне срочно были вынуждены публиковать ответ с якобы живым Соколовым - наши подразделения уточняют информацию. Это происходит в рамках процедуры по сбору данных о результатах проведенной операции", - добавили в ССО.
Соединенные Штаты Америки допускают поставки дополнительной партии танков M1 Abrams для Вооруженных сил Украины.
По словам двух высокопоставленных чиновников Министерства обороны США, в субботу в Украину прибыло определенное количество танков M1A1 Abrams.
Это первая поставка танков Abrams, обещанных администрацией президента США Джо Байдена еще в январе.
Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный побеседовал с главой Объединенного комитета начальников штабов США Марком Милли. Это был итоговый разговор, поскольку американский генерал на этой неделе уйдет с поста.
Участие в разговоре также принимал преемник Милли - американский генерал Чарльз Браун.
"Обсудили с партнерами ситуацию на фронте. Проинформировал о ходе оборонительных и наступательных операций. Обстановка контролируемая. Наши воины не допустили потери ни одной позиции. На некоторых направлениях, несмотря на яростное сопротивление противника, продолжаем двигаться вперед", - рассказал Залужный в своем Telegram-канале.
Главнокомандующий отметил, что также рассказал своим американским коллегам об основных потребностях украинской армии - средства противовоздушной обороны, артиллерия и боеприпасы.
"Договорились продолжать работу для усиления Вооруженных сил Украины в борьбе с российской агрессией", - добавил он.
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