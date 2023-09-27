Взрыв газопровода под Лубнами и новый механизм экспорта зерна: новости за 26 сентября

Война России против Украины: последние новости

Под Лубнами раздался взрыв. В ОВА рассказали, что произошло

В Лубенском районе Полтавской области раздался взрыв из-за разгерметизации на магистральном газопроводе .

"По предварительной информации произошла разгерметизация на магистральном газопроводе. На месте работает ГСЧС", - написал он.

Лунин отметил, что на месте взрыва выгорают остатки газа. Спасатели ликвидируют возгорание сухой травы. Впрочем, ситуация контролируемая.

Заметим, что взрыв в Полтавской области прогремел именно во время воздушной тревоги.

Украина вводит новый механизм экспорта зерна для пяти соседних стран ЕС

Украинское правительство приняло постановление о новом механизме верификации и согласовании аграрного экспорта в Болгарию, Румынию, Венгрию, Польшу и Словакию.

Он напомнил, что Украина представила свой план решения зернового кризиса, который поддержала Еврокомиссия. Он включает механизм верификации и авторизации четырех видов аграрной продукции.

По словам главы Кабмина, 28 сентября должна состояться встреча координационной платформы по вопросам экспорта и транзита, на которой планируется финализировать предложения.

Шмыгаль рассказал, что четыре страны проработали украинский план, высказали свои конструктивные замечания и предложения и готовы к обсуждению. И только одно государство против. Этому нет ни логического, ни экономического объяснения добавил премьер.

"Сегодня подписываем постановление о внедрении механизма верификации и согласования 4 групп украинского аграрного экспорта для пяти соседних стран. Уже готовим к подписанию документы с Румынией и Болгарией. Эти страны не нарушали торговые правила Евросоюза и Соглашение об ассоциации и не вводили односторонние ограничения", - подчеркнул он.

HIMARS поразил пункт управления россиян под Херсоном, ликвидированы офицеры

По наведению Службы безопасности Украины, украинские воины поразили временный пункт управления оккупантов в Херсонской области. В результате ликвидированы 8 российских офицеров, а еще 7 ранены.

Источники издания в спецслужбах поделились эксклюзивным видео недавней "бавовны" во временном пункте управления россиян под Херсоном.

Так, благодаря наводке СБУ, ракета HIMARS поразила оккупантов в тот момент, когда те проводили ежедневное совещание. На собрании были российские офицеры 24-го мотострелкового полка 70 мотострелковой дивизии.

После успешного удара ликвидированы 8 российских офицеров, а еще 7 ранены.

Атака "Шахедов" на порты, пункт пропуска и ракетные удары: последствия ночного обстрела Украины

Российские войска в ночь на 26 сентября в очередной раз совершили атаку дронами, а также применили ракеты. В результате обстрела на границе между Украиной и Румынией поврежден пункт пропуска, есть пострадавшие, под ударом снова и портовая инфраструктура Одесской области.

В течение двух часов российские войска атаковали ударными беспилотниками Одесскую область. Большинство дронов сбито. Однако в Измаильском районе есть попадания в припортовую инфраструктуру, сообщили в Одесской ОГА.

Также был очень серьезный риск для пассажиров автобуса, который готовился к пересечению границы. Также повреждено здание пункта пропуска, складские помещения, около 30 грузовиков, 6 фур загорелись. Пожарные ликвидировали пожары.

Впоследствии пресс-секретарь Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк уточнила, что речь идет о пункте пропуска Орловка-Исакча между Украиной и Румынией в Одесской области.

Также она опровергла распространенную в соцсетях информацию о том, что дроны якобы пересекли территорию Румынии.

Зеленский провел первую Ставку по возвращении из командировки

Президент Украины Владимир Зеленский провел первое заседание Ставки верховного главнокомандующего по возвращении из длительной командировки.

На заседании главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный и руководитель ГУР Кирилл Буданов докладывали об оперативной ситуации на фронте и планах противника.

Командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский и командующий группировкой войск "Таврия" Александр Тарнавский рассказывали о ходе конкретных наступательных и оборонительных операций на своих участках. Об обеспечении фронта всем необходимым докладывал министр обороны Рустем Умеров.

Кроме того, министр стратегической промышленности Александр Камышин подготовил большой доклад о мерах, которые принимает Минстратегпром для наращивания собственного производства вооружения, особенно дронов.

К тому же, глава Службы внешней разведки Александр Литвиненко рассказал о текущем состоянии дел в российской армии и перспективах развития российского ВПК.

Украина хочет получить западные аналоги крылатых ракет "Калибр" и Х-101, - Economist

Украина использует крылатые ракеты для ударов по оккупантам. Однако ВСУ нуждаются и в дополнительных западных аналогах российских "Калибров" и Х-101.

"Украина также располагает новыми ракетами: постоянные потоки крылатых ракет Storm Shadow/Scalp из Великобритании и Франции, а также новую версию "Нептуна" класса "земля-земля", - говорится в материале.

Источник в Генштабе Украины сообщил изданию, что большое изменение заключается в том, что ВСУ получили новые ракеты и разведданные.

"Как только у нас есть цель и мы можем ее достичь, мы делаем именно это. Другие крылатые ракеты находятся в стадии разработки", - добавил представитель Генштаба.

Жив или нет? ССО отреагировали на видео с командующим Черноморским флотом РФ

Минобороны РФ вчера обнародовало кадры заседания коллегии, в которой, как утверждается, участвовал командующий Черноморским флотом Виктор Соколов. Украинские военные пока уточняют эту информацию.

"Как известно, в результате ракетного удара по штабу Черноморского флота РФ были уничтожены 34 офицера. Имеющиеся источники утверждают, что среди погибших командующий ЧФ РФ", - говорится в сообщении.

Командование Сил специальных операций заявило, что многих до сих пор так и не удалось идентифицировать из-за разрозненности фрагментов тел.

"Поскольку россияне срочно были вынуждены публиковать ответ с якобы живым Соколовым - наши подразделения уточняют информацию. Это происходит в рамках процедуры по сбору данных о результатах проведенной операции", - добавили в ССО.

США рассматривают возможность поставки Украине дополнительных танков Abrams, - СМИ

Соединенные Штаты Америки допускают поставки дополнительной партии танков M1 Abrams для Вооруженных сил Украины.

По словам двух высокопоставленных чиновников Министерства обороны США, в субботу в Украину прибыло определенное количество танков M1A1 Abrams.

Это первая поставка танков Abrams, обещанных администрацией президента США Джо Байдена еще в январе.

Залужный в последний раз обсудил фронт с генералом США Милли

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный побеседовал с главой Объединенного комитета начальников штабов США Марком Милли. Это был итоговый разговор, поскольку американский генерал на этой неделе уйдет с поста.

Участие в разговоре также принимал преемник Милли - американский генерал Чарльз Браун.

"Обсудили с партнерами ситуацию на фронте. Проинформировал о ходе оборонительных и наступательных операций. Обстановка контролируемая. Наши воины не допустили потери ни одной позиции. На некоторых направлениях, несмотря на яростное сопротивление противника, продолжаем двигаться вперед", - рассказал Залужный в своем Telegram-канале.

Главнокомандующий отметил, что также рассказал своим американским коллегам об основных потребностях украинской армии - средства противовоздушной обороны, артиллерия и боеприпасы.

"Договорились продолжать работу для усиления Вооруженных сил Украины в борьбе с российской агрессией", - добавил он.