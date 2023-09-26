Под Брянском виднеется дым: в сети пишут об атаке беспилотника
Под российским городом Брянск сегодня, 26 сентября, поднялся дым. Пропагандисты рассказывают об "атаке беспилотника".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местный Telegram-канал.
По данным канала, на подлете к Брянску силами российской противовоздушной обороны якобы уничтожен беспилотник самолетного типа.
В сети добавляют, что на месте "работают оперативные службы, пострадавших нет".
При этом после "сбития беспилотника" начался сильный пожар и в небе виднеется дым.
Атаки дронов в России
Напомним, российские пропагандисты уже несколько дней подряд сообщают об "атаках беспилотников" в приграничных с Украиной областях.
В частности, вчера, 25 сентября, Минобороны РФ утверждало, что в Белгородской области якобы сбили семь дронов.
Также Telegram-каналы писали об ударе БПЛА по дизельному заводу в Брянске.
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