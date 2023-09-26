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Под Брянском виднеется дым: в сети пишут об атаке беспилотника

Вторник 26 сентября 2023 20:09
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Под Брянском виднеется дым: в сети пишут об атаке беспилотника Иллюстративное фото: под Брянском якобы сбили беспилотник (росСМИ)
Автор: Иван Носальский

Под российским городом Брянск сегодня, 26 сентября, поднялся дым. Пропагандисты рассказывают об "атаке беспилотника".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местный Telegram-канал.

По данным канала, на подлете к Брянску силами российской противовоздушной обороны якобы уничтожен беспилотник самолетного типа.

В сети добавляют, что на месте "работают оперативные службы, пострадавших нет".

При этом после "сбития беспилотника" начался сильный пожар и в небе виднеется дым.

Атаки дронов в России

Напомним, российские пропагандисты уже несколько дней подряд сообщают об "атаках беспилотников" в приграничных с Украиной областях.

В частности, вчера, 25 сентября, Минобороны РФ утверждало, что в Белгородской области якобы сбили семь дронов.

Также Telegram-каналы писали об ударе БПЛА по дизельному заводу в Брянске.

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