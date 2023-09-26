ua en ru
Вт, 26 сентября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Украина вводит новый механизм экспорта зерна для пяти соседних стран ЕС

Киев, Вторник 26 сентября 2023 17:54
UA EN RU
Украина вводит новый механизм экспорта зерна для пяти соседних стран ЕС Фото: Украина вводит новый механизм экспорта зерна для пяти соседних стран ЕС (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Украинское правительство приняло постановление о новом механизме верификации и согласования аграрного экспорта в Болгарию, Румынию, Венгрию, Польшу и Словакию.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля в Telegram.

Он напомнил, что Украина представила свой план решения зернового кризиса, который поддержала Еврокомиссия. Он включает механизм верификации и авторизации четырех видов аграрной продукции.

По словам главы Кабмина, 28 сентября должна состояться встреча координационной платформы по вопросам экспорта и транзита, на которой планируется финализировать предложения.

Шмыгаль рассказал, что четыре страны проработали украинский план, высказали свои конструктивные замечания и предложения и готовы к обсуждению. И только одно государство против. Этому нет ни логического, ни экономического объяснения, добавил премьер.

"Сегодня подписываем постановление о внедрении механизма верификации и согласования 4 групп украинского аграрного экспорта для пяти соседних стран. Уже готовим к подписанию документы с Румынией и Болгарией. Эти страны не нарушали торговые правила Евросоюза и Соглашение об ассоциации и не вводили односторонние ограничения", - подчеркнул он.

Глава правительства добавил, что Украина благодарна всем соседям, которые открыты к компромиссу. В свою очередь, наша страна всегда готова идти на конструктивный диалог.

Зерновой скандал

Напомним, 15 сентября Еврокомиссия решила отменить запрет на импорт украинского зерна, который действовал для Польши, Словакии, Болгарии, Румынии и Венгрии.

После этого Словакия, Польша и Венгрия продлили такие меры в одностороннем порядке.

В ответ на подобные действия Украина предложила свой план урегулирования конфликта.

Более детально о причинах зернового скандала можете узнать в материале РБК-Украина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Денис Шмыгаль зерновой коридор
NEWS
Зеленский провел первую Ставку по возвращении из командировки
Зеленский провел первую Ставку по возвращении из командировки
DAILY
Владимир Кудрицкий: У нас есть понимание, по каким объектам энергетики могут бить россияне
Юрий Дощатовспециальный корреспондент Владимир Кудрицкий: У нас есть понимание, по каким объектам энергетики могут бить россияне