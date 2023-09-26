ua en ru
Вт, 26 сентября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Зеленский провел первую Ставку по возвращении из командировки

Вторник 26 сентября 2023 14:18
UA EN RU
Зеленский провел первую Ставку по возвращении из командировки Фото: президент Украины Владимир Зеленский (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Елизавета Драбкина

Президент Украины Владимир Зеленский провел первое заседание Ставки верховного главнокомандующего после возвращения из длительной командировки.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Зеленского.

На заседании главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный и руководитель ГУР Кирилл Буданов докладывали об оперативной ситуации на фронте и планах противника.

Командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский и командующий группировкой войск "Таврия" Александр Тарнавский рассказывали о ходе конкретных наступательных и оборонных операций на своих участках. Об обеспечении фронта всем необходимым докладывал министр обороны Рустем Умеров.

Кроме того, министр стратегической промышленности Александр Камышин подготовил большой доклад о мерах, которые предпринимает Минстратегпромом для наращивания собственного производства вооружения, особенно дронов.

К тому же, глава Службы внешней разведки Александр Литвиненко рассказал о текущем положении дел в российской армии и перспективах развития российского ВПК.

Ситуация на фронте

Украинские военные продолжают сдерживать вражеское наступление на Авдеевском и Марьинском направлениях.

В то же время ВСУ продолжают вести наступательную операцию на Мелитопольском и Бахмутском направлениях.

Согласно отчету Института изучения войны, наши бойцы освободили еще два км территорий на Бахмутском направлении.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Владимир Зеленский Война России против Украины
NEWS
Атака "Шахедов" на порты, пункт пропуска и ракетные удары: последствия ночного обстрела Украины
Атака "Шахедов" на порты, пункт пропуска и ракетные удары: последствия ночного обстрела Украины
DAILY
Владимир Кудрицкий: У нас есть понимание, по каким объектам энергетики могут бить россияне
Юрий Дощатовспециальный корреспондент Владимир Кудрицкий: У нас есть понимание, по каким объектам энергетики могут бить россияне