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Российские войска атаковали Берислав с дрона-камикадзе: ранен полицейский

Херсон, Вторник 26 сентября 2023 13:23
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Российские войска атаковали Берислав с дрона-камикадзе: ранен полицейский Фото: российские войска атаковали Берислав с дрона-камикадзе, ранен полицейский (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Российская армия продолжает обстреливать Берислав Херсонской области. Во вторник, 26 сентября, город оккупанты атаковали с дрона, ранен полицейский.

Об этом сообщил глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин, передает РБК-Украина со ссылкой на его Telegram.

"Из-за вражеского удара по Бериславу пострадал правоохранитель. Российская армия атаковала город дроном-камикадзе", - рассказал он.

По данным главы ОВА, обломочное ранение плеча получил полицейский из Днепропетровской области.

Обстрелы Берислава Херсонской области

Город Берислав находится под постоянными обстрелами российских захватчиков. Например, вчера российские войска скинули на Берислав Херсонской области четыре авиабомбы. Одна из них упала на здание ЖЭКа и одна - на жилой дом. Город вчера оккупанты атаковали несколько раз. В общей сложности, три человека погибли, двое были ранены.

Напомним, 19 сентября российские захватчики обстреляли троллейбус в Херсоне. Из-за обстрела погиб старший сержант полиции, еще двое пассажиров ранены. Кроме того, оккупанты обстреляли отдел полиции в Кривом Роге 8 сентября. Тогда тоже погиб сотрудник полиции.

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Херсонская область Берислав
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