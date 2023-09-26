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HIMARS поразил пункт управления россиян под Херсоном, ликвидированы офицеры

Херсонская область, Вторник 26 сентября 2023 11:01
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HIMARS поразил пункт управления россиян под Херсоном, ликвидированы офицеры Фото: HIMARS поразил пункт управления россиян под Херсоном, ликвидированы офицеры (GettyImagеs)
Автор: Мария Кучерявец, Дмитрий Левицкий

По наведению Службы безопасности Украины, украинские воины поразили временный пункт управления оккупантов в Херсонской области. В результате ликвидированы 8 российских офицеров, а еще 7 ранены.

Об этом РБК-Украина сообщили источники в СБУ.

Источники издания в спецслужбах поделились эксклюзивным видео недавней "бавовны" во временном пункте управления россиян под Херсоном.

Так, благодаря наведению СБУ, ракета HIMARS поразила оккупантов в тот момент, когда те проводили ежедневное совещание. На собрании были российские офицеры 24-го мотострелкового полка 70 мотострелковой дивизии.

После успешного удара ликвидированы 8 российских офицеров, а еще 7 ранены.

"Бавовна" у россиян на оккупированном юге

Напомним, что 19 сентября украинские воины нанесли успешный удар по штабу россиян вблизи захваченного Мелитополя.

Также мы писали, что ВСУ поразили пункт управления русской армии в оккупированной Новой Каховке.

Между тем в Силах обороны Юга отмечают, что удары по логистике врага на юге Украины достаточно эффективны.

В частности, об этом свидетельствует уменьшение интенсивности обстрелов со стороны окупантов.

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