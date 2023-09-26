Бронетранспортеры и САУ. В ВСУ рассказали о потерях оккупантов на юге за последние сутки

Вооруженные силы Украины за последние сутки на юге страны уничтожили 16 оккупантов и восемь вражеских БТР.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Силы обороны юга.

Отмечается, что военные продолжают выполнение огневых задач. За минувшие сутки врагу нанесены следующие потери:

16 оккупантов;

8 БТР-82А;

1 самоходная артиллерийская установка "Гиацинт-С"

1 миномет;

1 единица автомобильной техники;

2 лодки.

ВСУ уничтожают российских захватчиков

Потери России в войне в Украине к утру вторника, 26 сентября, составили 400 оккупантов, общее количество потерь российской армии с начала вторжения составляет 276 670 военных.

Также на Таврическом направлении российские оккупанты за минувшие сутки потеряли пять складов, 35 единиц техники и 190 военных.

Сегодня сообщалось, что украинские военные за один вечер уничтожили секретным отечественным дроном российскую технику на сумму более 7 млн долларов.