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Бронетранспортеры и САУ. В ВСУ рассказали о потерях оккупантов на юге за последние сутки

Украина, Вторник 26 сентября 2023 19:40
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Бронетранспортеры и САУ. В ВСУ рассказали о потерях оккупантов на юге за последние сутки Фото: Иллюстративное фото (Getty Images)
Автор: Дмитрий Браславский

Вооруженные силы Украины за последние сутки на юге страны уничтожили 16 оккупантов и восемь вражеских БТР.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Силы обороны юга.

Отмечается, что военные продолжают выполнение огневых задач. За минувшие сутки врагу нанесены следующие потери:

  • 16 оккупантов;
  • 8 БТР-82А;
  • 1 самоходная артиллерийская установка "Гиацинт-С"
  • 1 миномет;
  • 1 единица автомобильной техники;
  • 2 лодки.

ВСУ уничтожают российских захватчиков

Потери России в войне в Украине к утру вторника, 26 сентября, составили 400 оккупантов, общее количество потерь российской армии с начала вторжения составляет 276 670 военных.

Также на Таврическом направлении российские оккупанты за минувшие сутки потеряли пять складов, 35 единиц техники и 190 военных.

Сегодня сообщалось, что украинские военные за один вечер уничтожили секретным отечественным дроном российскую технику на сумму более 7 млн долларов.

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