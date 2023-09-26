США рассматривают возможность поставки Украине дополнительных танков Abrams, - СМИ

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Messenger .

По словам двух высокопоставленных чиновников Министерства обороны США, в субботу в Украину прибыло определенное количество танков M1A1 Abrams.

Это первая поставка танков Abrams, обещанных администрацией президента США Джо Байдена еще в январе.

Украина может получить больше танков Abrams

Издание отмечает, что Белый дом и Пентагон рассматривают возможность отправки в Украину дополнительных танков M1 Abrams.

Речь идет о партии боевых машин, общим количеством до 30 штук. Прибытие танков "Абрамс" происходит на фоне продолжающегося многомесячного контрнаступления украинских войск против российских войск.

"Абрамсы" ценятся за их способность прорывать укрепленные позиции и уничтожать российскую бронетехнику, а президент Украины Владимир Зеленский и его командиры надеются, что они смогут помочь украинским силам вернуть удерживаемые Россией территории в восточных и южных регионах Украины", - говорится в материале.

Танки Abrams для Украины.

В июле стало известно, что военные ВСУ начали обучение на американских танках на базе в Германии. На днях представитель Пентагона заявил, что танки будут доставлены в Украину уже в ближайшие дни и недели.

А вчера The New York Times со ссылкой на двух должностных лиц американского Министерства обороны сообщило, что первая партия прибыла в Украину 23 сентября.

Позже эту информацию подтвердил президент Украины Владимир Зеленский.

Сегодня The Washington Post сообщило, что США доставили в Украину менее половины танков Abrams. Вашингтон должен передать ВСУ 31 боевую машину.