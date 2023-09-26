Боятся ударов ВСУ. Совет министров Крыма перевели на дистанционную работу, - "Атеш"

Оккупационный Совет министров временно захваченного Крыма перевели на дистанционную работу в связи с постоянными атаками ВСУ на военные объекты российской армии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram партизанского движения "Атеш".

По данным источников "Атеш" из Симферопольской районной оккупационной администрации, 95% сотрудников так называемого Совета министров Крыма в Симферополе переведены на отдаленную работу. Это касается многих других органов оккупационной администрации на территории полуострова.

Как отмечают партизаны, оккупанты прекрасно осознают неотвратимость наказания за свои преступления. Множество из них уже вывозит свои семьи за пределы Крыма.

"Такие действия демонстрируют реальную оценку российской ПВО и возможности содержания Крыма самими оккупантами. Это радикально отличается от их заявлений. Удары в Крыму продолжатся, пока последний российский солдат не покинет украинскую территорию", - отметили в "Атеш".

Удары по военным объектам РФ в Крыму

Напомним, в последнее время на территории временно оккупированного Крыма практически ежедневно раздаются взрывы.

Так, 22 сентября сообщалось о "прилетах" по штабу Черноморского флота Российской Федерации в Севастополе, а также в других частях полуострова.

Позже руководитель ГУР Кирилл Буданов рассказал, что в результате атаки на штаб Черноморского флота РФ во временно оккупированном Севастополе погибли по меньшей мере 9 человек, ранения получили 16. Среди них есть российские генералы.

Подробнее об этой атаке, во время которой был разрушен штаб ЧФ РФ в Севастополе - читайте в материале РБК-Украина.

Также 14 сентября в Евпатории была уничтожена система С-400 "Триумф", которая стоит 1,2 млрд долларов.