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Буданов назвал главные цели атак беспилотников по территории России

Россия, Вторник 26 сентября 2023 13:59
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Буданов назвал главные цели атак беспилотников по территории России Фото: глава ГУР Кирилл Буданов (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталия Гурковская

Украинские дроны атакуют в России предприятия Военно-промышленного комплекса (ВПК). В частности, это касается заводов, занимающихся производством ракет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Главного управления разведки (ГУР) Кирилла Буданова.

По его словам, если посмотреть на все российские объекты, "подверженные какому-то неизвестному влиянию", то можно увидеть одну закономерность - все они работают на ВПК РФ.

"Мы, когда отрабатываем определенные действия по объектам оборонно-промышленного комплекса, ставим целью только одно: замедлить производство российского вооружения", - отметил Буданов.

Например, среди атакованных в последнее время предприятий Буданов назвал Брянский завод "Кремний-ЭЛ", производящий электронное оборудование для ракет. А также Редкинский опытный завод (Тверская область РФ), где производят компоненты ракетного топлива.

Кроме того, глава ГУР добавил, что треть заводов, занятых у россиян в этой сфере, расположена в зоне территориальной досягаемости беспилотников.

Атаки на заводы в России

В ночь с 29 на 30 августа, российский производитель микроэлектроники "Кремний ЭЛ" попадал под удары. В частности, согласно неофициальным источникам, в результате этого произошел пожар на одном из цехов. Кроме того, об обстреле этого же завода сообщалось и 7 сентября.

Кроме того, дрон атаковал "Редкинский опытный завод" в Тверской области России 13 сентября, из-за чего произошел взрыв. Предприятие занимается производством уникальной продукции для авиации и космической промышленности. А 20 сентября в Тверской области сообщали о падении неизвестного беспилотника на территории этого же предприятия.

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