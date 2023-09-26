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Украина хочет получить западные аналоги крылатых ракет "Калибр" и Х-101, - Economist

Вторник 26 сентября 2023 16:14
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Украина хочет получить западные аналоги крылатых ракет "Калибр" и Х-101, - Economist Фото: Иллюстративное фото (рус СМИ)
Автор: Дмитрий Браславский

Украина использует крылатые ракеты для ударов по оккупантам. Однако ВСУ нуждаются и в дополнительных западных аналогах российских "Калибров" и Х-101.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Economist.

"Украина также располагает новыми ракетами: постоянные потоки крылатых ракет Storm Shadow/Scalp из Великобритании и Франции, а также новую версию "Нептуна" класса "земля-земля", - говорится в материале.

Источник в Генштабе Украины сообщил изданию, что большое изменение заключается в том, что ВСУ получили новые ракеты и разведданные.

"Как только у нас есть цель и мы можем ее достичь, мы делаем именно это. Другие крылатые ракеты находятся в стадии разработки", - добавил представитель Генштаба.

Украине нужны дополнительные крылатые ракеты

Также представитель Генштаба ВСУ заявил, что Украине нужны аналоги российских "Калибров" и Х-101.

Отмечается, что скорость, маневренность и скрытность такого вида оружия затрудняют его перехват.

Что известно об этих ракетах

"Калибр" - семейство российских крылатых ракет. Разработаны и производятся ОКБ "Новатор".

Тактико-технические характеристики ракет семейства "Калибр", стоящих на вооружении Вооруженных сил России, доподлинно неизвестны. По сообщениям от 2012 года, дальность стрельбы ракетами "Калибр" по морским целям составляет 375 км, по наземным - 2600 км.

Х-101 - стратегическая крылатая ракета "воздух-земля" с использованием технологий снижения радиолокационной заметности. Разработана конструкторским бюро "Радуга" (1995-2013).

Использует комбинированную систему наведения: инерциальная система с оптико-электронной коррекцией; на конечном участке используется головка самонаведения. Может получать комплексную информацию и по маршруту, и по координатам цели. В отличие от ракет предыдущего поколения, есть принципиальная возможность изменения цели, когда ракета уже находится в полете.

Удары по Крыму и Севастополю

В последние недели в Крыму активизировалась "бавовна". То россияне жалуются на массовые атаки дронов, то на ракетные удары.

Как объяснял военный эксперт Владислав Селезнев, попадание по штабу Черноморского флота РФ в Севастополе разрушает очередной пропагандистский миф.

Больше о сегодняшнем ударе по Севастополю читайте в материале РБК-Украина.

А подробнее о ситуации в других районах Крыма можно узнать по ссылке.

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