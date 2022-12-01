Украина вернула из российского плена полсотни защитников: часть была в Еленовке

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на руководителя Офиса президента Андрея Ермака в Telegram .

По его словам, домой возвращаются защитники Мариуполя и "Азовстали", а также военные, которые находились в колонии Еленовки. При этом из плена освободили раненых солдат, принимавших участие в боях на Донецком, Луганском и Запорожском направлениях.

Фото: освобожденные из российского плена украинские защитники (t.me/ermaka2022)

"Это большая работа, которая продолжается каждый день. Мы будем работать до увольнения последнего украинца. Благодарю Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными. Все будут дома", - добавил Ермак.