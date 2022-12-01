Gepard и надводные дроны: Германия предоставила новый пакет помощи для ВСУ

Германия предоставила новый пакет помощи Вооруженным силам Украины. В него вошли семь зенитных установок Gepard.

Германия в ближайшее время передаст Украине новый пакет военной помощи. В него вошло следующее:

7 зенитных установок Gepard;

100 000 аптечек;

3 бронированные мостоукладочные машины BIBER;

8 надводных беспилотников;

12 пограничных машин;

4 тысячи спальных мешков;

30 автомобилей скорой помощи.

Также Украине передадут запчасти, которые нужны для ремонта вертолетов Ми-24.