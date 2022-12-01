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Норвегия увеличит количество инструкторов для обучения украинских солдат

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Четверг 01 декабря 2022 19:12
Норвегия увеличит количество инструкторов для обучения украинских солдат Фото: Норвегия увеличит количество инструкторов для обучения украинских солдат (GettyImages)
Автор: Дмитрий Браславский

Норвегия направит вдвое больше военных инструкторов для подготовки украинских военнослужащих в следующем году.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу Министерства обороны Норвегии.

Власти Норвегии намерены в 2023 году увеличить количество инструкторов по военной подготовке украинских солдат с 75 до 150 человек.

"Таким образом, королевство стремится расширить свой вклад в миссию Евросоюза по обучению украинских военных", - отмечается в тексте.

Ранее власти Норвегии выделили около 15 млн долларов на подготовку военнослужащих Вооруженных сил Украины.

Нидерланды, Эстония и Норвегия передадут Украине мобильный полевой госпиталь, который поможет спасать жизнь вблизи линии фронта.

Норвегия передала Украине пять военных автобусов скорой помощи. Это произошло благодаря деятельности Евроатлантического координационного центра НАТО по реагированию на стихийные бедствия.

Норвегия передает Украине артиллерийскую установку и зимнюю военную одежду. Страна продолжит поддерживать вооруженные силы Украины и в будущем.

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