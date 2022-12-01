Норвегия увеличит количество инструкторов для обучения украинских солдат

Норвегия направит вдвое больше военных инструкторов для подготовки украинских военнослужащих в следующем году.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу Министерства обороны Норвегии.

Власти Норвегии намерены в 2023 году увеличить количество инструкторов по военной подготовке украинских солдат с 75 до 150 человек.

"Таким образом, королевство стремится расширить свой вклад в миссию Евросоюза по обучению украинских военных", - отмечается в тексте.

Ранее власти Норвегии выделили около 15 млн долларов на подготовку военнослужащих Вооруженных сил Украины.