В Херсоне и Чернобаевке прозвучали взрывы
Иллюстративное фото: в Херсоне и Чернобаевке прозвучали взрывы (Getty Images)
Сегодня, 1 декабря, в Херсоне и Чернобаевке местные жители услышали взрывы. Воздушная тревога в Херсонской области пока не объявлена.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Суспільне".
Официальные источники пока не раскрывали более подробных деталей происшествия.
При этом жители Херсона рассказывают, что в городе видно зарево.
Напомним, сегодня в Херсоне уже были слышны звуки взрывов.
Также мы писали, что в Херсоне вернули свет для более половины абонентов. Электроснабжение было нарушено из-за обстрелов россиян.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.