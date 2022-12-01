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В Херсоне и Чернобаевке прозвучали взрывы

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Херсон, Четверг 01 декабря 2022 20:44
В Херсоне и Чернобаевке прозвучали взрывы Иллюстративное фото: в Херсоне и Чернобаевке прозвучали взрывы (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Сегодня, 1 декабря, в Херсоне и Чернобаевке местные жители услышали взрывы. Воздушная тревога в Херсонской области пока не объявлена.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Суспільне".

Официальные источники пока не раскрывали более подробных деталей происшествия.

При этом жители Херсона рассказывают, что в городе видно зарево.

Напомним, сегодня в Херсоне уже были слышны звуки взрывов.

Также мы писали, что в Херсоне вернули свет для более половины абонентов. Электроснабжение было нарушено из-за обстрелов россиян.

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Херсон Взрыв Чернобаевка
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