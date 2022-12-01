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Си Цзиньпин заверил, что Китай не передает оружие России, - глава Евросовета

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Пекин, Четверг 01 декабря 2022 15:45
Си Цзиньпин заверил, что Китай не передает оружие России, - глава Евросовета Фото: глава КНР Си Цзиньпин (Getty Images)
Автор: Мария Кучерявец

Китайский лидер Си Цзиньпин заверил, что его страна не передает вооружение Российской Федерации. Также он назвал неприемлемыми ядерные угрозы россиян.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Евросовета Шарля Мишеля, которого цитирует The Guardian.

"Президент Китая очень четко дал понять, что Китай не снабжает оружием Россию", - сказал Мишель.

Также глава Евросовета сообщил, что китайский лидер выступил против ядерных угроз, он сказал, что "ядерные угрозы России неприемлемы и не являются ответственными".

"Я искренне надеюсь, что все международное сообщество, включая Китай, будет использовать все возможные средства и инструменты, чтобы убедить Кремль прекратить войну и уважать суверенитет Украины", - добавил Мишель.

Отметим, также мы писали, что Си Цзиньпин во время встречи с Шарлем Мишелем заявил о необходимости прекращения войны в Украине путем мирных переговоров, увидев в этом якобы "интерес Европы и Азии".

Напомним, недавно издание Wall Street Journal опубликовало материал, в котором утверждается, что китайские компании продают России товары, необходимые ей для продолжения войны против Украины.

О том, на чьей стороне Китай в войне России против Украины читайте в нашем материале по ссылке.

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