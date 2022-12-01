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За ноябрь Украина освободила почти 4 тысячи квадратных км: достижения ВСУ показали на карте

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Четверг 01 декабря 2022 15:37
За ноябрь Украина освободила почти 4 тысячи квадратных км: достижения ВСУ показали на карте Фото: за ноябрь Украина освободила почти 4 тысячи квадратных км (Getty Image)
Автор: Елизавета Драбкина

Украинские военные освободили 3850 квадратных километров территорий за ноябрь. Так, российские захватчики были выбиты с правого берега Херсонской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на проект War Mapper.

Под оккупацией России сейчас находится около 16,66% территории Украины.

Так, это на 0,64% меньше общей захваченной площади Украины в сравнении с концом октября.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский отметил, что ВСУ должны еще деоккупировать около двух тысяч городов и сел.

По состоянию на 22 ноября украинские военные уже уволили 1886 населенных пунктов.

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