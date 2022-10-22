Успехи ВСУ в Херсонской области и Зеленский провел заседание Ставки: новости за 21 октября

Война России против Украины: последние новости

ВСУ освободили уже 88 населенных пунктов в Херсонской области

Украинские защитники деоккупировали уже 88 населённых пунктов в Херсонской области.

По словам заместителя руководителя Офиса президента Кирилла Тимошенко, у них проживает 11 827 гражданских жителей. Им оказывается необходимая гуманитарная помощь. Также происходит восстановление систем жизнеобеспечения.

"Продолжается расчистка дорог, восстанавливается мобильная связь", - добавил Тимошенко.

Зеленский провел заседание Ставки

Президент Украины Владимир Зеленский сегодня провел Ставку верховного главнокомандующего. На заседании обсудили ситуацию на фронте и противовоздушную оборону.

Президенту доложили об оперативной обстановке на главных направлениях фронта, а также об основных местах скопления сил и средств противника и его возможных действиях в ближайший период. Участниками заседания были скоординированы дальнейшие шаги по защите и деоккупации украинских территорий.

СБУ расследует помощь Ирана России "Шахедами" и ракетами

Служба безопасности Украины открыла уголовное производство по поставкам иранских дронов-камикадзе, а также ракет в Россию. Будет устанавливать всех причастных к помощи стране-оккупанту.

"Следователи СБУ приступили к уголовному производству, которое должно установить всех причастных к поставке в Россию иранских дронов "Shahed-136" и "Mohajer-6", а также баллистических ракет малой дальности "Fateh-110" и "Zolfaghar", - пишет прессслужба СБУ .

Согласно данным следствия, есть все основания утверждать, что Иран и его оборонно-промышленный комплекс намеренно помогает России в войне против Украины.

Эрдоган снова планирует поговорить с Зеленским и Путиным

Президент Турции Реджеп Таип Эрдоган в ближайшие дни намерен снова позвонить по телефону лидерам Украины и РФ - Владимиру Зеленскому и Владимиру Путину. Стороны могут обсудить тему переговорного процесса.

Эрдоган в комментарии журналистам сказал, что Турция не теряет надежды на диалог между лидерами РФ и Украиной. По его мнению, проигравшей от мира стороны не будет.

Кроме того, турецкий лидер рассказал, что во время последнего разговора с Путиным у него сложилось впечатление о смягчении позиции российского президента по диалогу с Украиной.

СБУ задержала чиновника из Николаева, возглавлявшего вражескую агентуру

В Николаеве контрразведка СБУ задержала российского агента, который имел целью организовать мощную агентурную группу спецслужб России на территории Украины.

По данным источника РБК-Украина в правоохранительных органах, речь идет о начальнике коммунального предприятия "Николаевская ритуальная служба" Александре Сагайдаке.

"Установлено, что злоумышленник "сдавал" врагу персональные данные военнослужащих Вооруженных Сил Украины, СБУ, сотрудников Национальной полиции и областной прокуратуры. Также передавал рашистам списки погибших украинских защитников", - пишет пресс-служба СБУ.

Украина может рассчитывать на 18 млрд евро от ЕС в следующем году

На саммите Евросоюза министрам финансов стран-участниц поручили разработать механизм выделения Украине минимум 18 млрд евро в 2023 году.

Украина просит обеспечить финансирование в размере около 3-4 млрд евро в месяц, чтобы иметь достаточно ресурсов для базовых нужд. Причем, эти деньги должны обеспечить США, Евросоюз и финансовые институты.

"Так что дискуссия была о 1,5 млрд евро в месяц для Украины, которые профинансирует Евросоюз. Это дает общую сумму 18 млрд евро в следующем году – объем, на который Украина может положиться", - отметила президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляен.

Германия передала Украине радиолокационную систему

Германия передала Украине первую из четырех обещанных радиолокационных систем TRML-4D. Они необходимы для выявления вражеских ракет.

Компания Hensoldt, являющаяся поставщиком РЛС, планирует передать Украине все четыре системы в рекордно короткие сроки.

Следует отметить, что TRML-4D может обнаруживать, сопровождать и классифицировать различные типы воздушных целей, в том числе большое разновидность крылатых ракет.

Система может сопровождать до полутора тысяч различных целей на расстоянии до 250 километров. При этом максимальная высота обнаружения составляет 30 км.

Глава Пентагона провел отдельные переговоры с Резниковым и Шойгу

Глава Пентагона Ллойд Остин в течение дня провел телефонные разговоры с главой Минобороны Украины Алексеем Резниковым и главой Минобороны РФ Сергеем Шойгу. Одной из тем дискуссий стала война в Украине.

По данным ведомства, в ходе переговоров по Шойгу Остин подчеркнул важность поддержания связи в условиях боевых действий в Украине. Больших подробностей обсуждений не раскрывается. Это уже второй разговор министров с начала войны.

При этом во время разговора с Резниковым глава Минобороны США подтвердил твердую позицию его страны по поддержке украинского народа в условиях войны.

Украина требует направить международную миссию на Каховскую ГЭС

На фоне сообщений о возможной подготовке российского теракта на Каховской гидроэлектростанции (ГЭС) украинская сторона требует направить на объект международную миссию наблюдателей.

"Президент Владимир Зеленский сообщил, что мы наблюдаем подготовку российских войск к совершению очередного теракта на территории Херсонской области. Речь идет о том, что россияне заминировали дамбу и агрегаты Каховской ГЭС", – отметил премьер-министр Денис Шмигаль.

По его словам, такой теракт может повлечь за собой тысячи жертв и затопить десятки населенных пунктов.

"Поэтому мы обращаемся в ООН, ЕС и другие организации, чтобы организовать международную мониторинговую миссию на Каховскую ГЭС. В немедленном порядке на станцию должны прибыть международные специалисты вместе с украинским персоналом", - добавил Шмигаль.

Прогноз погоды на сегодня.

В некоторых областях Украины в субботу 22 октября ожидаются небольшие дожди. Температура воздуха ночью местами опустится до -1.

В субботу ожидается сухая погода, лишь днем в западных областях могут пройти дожди. Ночью и утром

Температура воздуха на западе и юге страны днем повысится до 15 градусов выше нуля. В центральных, северных и восточных регионах дневная температура составит +10...+11 градусов.

Ночью в Украине температура воздуха будет колебаться от +4 до -1 градуса.