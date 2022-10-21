СБУ разоблачила предателя, который помогал россиянам убегать от контрнаступления ВСУ

СБУ разоблачила коллаборанта, который помогал врагу уйти от наших воинов во время контрнаступления ВСУ в Донецкой области.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс- службу СБУ.

Кроме того, предатель сдавал врагу места пребывания участников движения сопротивления во время временной оккупации территории Лиманской общины.

"Вражеский приспешник показывал агрессорам дома выехавших из области местных фермеров. Такие домовладения захватчики сначала разграбили, а затем расселяли в них личный состав и маскировали во дворах военную технику", - добавляет пресс-служба СБУ.

Во время контрнаступления наших воинов, предатель помогал оккупантам уйти от ВСУ по лесным тропам, после чего лично скрывался от правосудия.

"Однако сотрудники СБУ сразу разоблачили его после деоккупации района. По данным следствия, задержан житель поселка Старый Караван", - пишет СБУ.

Коллаборант сливал всю необходимую информацию оккупантам для дальнейших массовых репрессий против горожан.

Фото: СБУ разоблачила предателя, который помогал россиянам убегать от ВСУ во время контрнаступления (https://t.me/SBUkr/)