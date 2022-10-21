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Такого оружия еще нет нигде в мире. В ВСУ рассказали о "боевом крещении" модернизированной IRIS-T

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Пятница 21 октября 2022 13:17
Такого оружия еще нет нигде в мире. В ВСУ рассказали о "боевом крещении" модернизированной IRIS-T Фото: в ВСУ о "боевом крещении" в Украине модернизированной IRIS-T (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Мощный немецкий ракетный комплекс IRIS-T отлично показал себя на службе в Украине. Уже в ближайшие месяцы наша страна получит дополнительные пусковые установки от Германии.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на слова спикера командования Воздушных сил ВСУ Юрия Игната в эфире телемарафона.

"То, что Украина получила и будет получать дальше, это уже новейшая модернизация, с такой модернизацией таких комплексов еще нет нигде в мире, а в Украине уже есть. Единственный минус большой, что их мало", - заявил Игнат.

Ожидается, как заметил спикер командования Воздушных сил ВСУ, что Германия все же наберет обороты в производстве IRIS-Т, чтобы Украина в будущем получила как можно больше этих комплексов.

Из-за того, что вооружение от Запада, в том числе и HIMARS, является главной целью для России, пока ВСУ не могут показать, где ракетные комплексы расположены и как они работают.

"Крайние обстрелы, которые были, IRIS-T показала себя с чрезвычайно хорошей стороны. Безусловно, эта информация боевого крещения этого комплекса, проверки его боеспособности и результативности прошла. Эта информация будет передана немецкой стороне. Мы получим в ближайшие месяцы еще несколько пусковых установок, которые несколько усилят", - добавил Игнат.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что 11 октября Германия передала Украине первую из четырех обещанных систем ПВО IRIS-T.

По словам президента Украины Владимира Зеленского, ПВО уже задействована на южном направлении и хорошо себя показала.

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