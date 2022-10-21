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Ракета взорвалась у автомобиля. В Запорожье при обстреле пострадали полицейские

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Запорожье, Пятница 21 октября 2022 16:28
Ракета взорвалась у автомобиля. В Запорожье при обстреле пострадали полицейские Фото: в результате удара россиян по Запорожью были ранены полицейские (facebook.com/Bilosh)
Автор: Иван Носальский

В результате ударов россиян по Запорожью, которые были нанесены в пятницу, 21 октября, утром, были ранены патрульные полицейские. Ракета взорвалась возле их автомобиля.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на первого заместителя начальника Департамента патрульной полиции Алексея Билошицкого в Facebook.

"Сегодня утром во время обстрела оккупантами города Запорожья получили травмы четверо инспекторов. Ребята как раз завершали свою смену, когда вблизи их автомобиля попала ракета С-300. Взрывной волной и обломками повредило служебный автомобиль и травмировало патрульных", - рассказал Билошицкий.

Фото: автомобиль полицейских после обстрела россиян (facebook.com/Bilosh)

По его словам, патрульные остались живы, но получили разные травмы. Сейчас им уже оказывают всю необходимую помощь.

Напомним, сегодня, 21 октября, утром российские оккупанты нанесли ракетные удары по Запорожью.

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