ВСУ освободили уже 88 населенных пунктов в Херсонской области

Украинские защитники деоккупировали уже 88 населённых пунктов в Херсонской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление заместителя руководителя Офиса президента Кирилла Тимошенко.

По словам Тимошенко, у них проживает 11 827 гражданских жителей. Им оказывается необходимая гуманитарная помощь. Также происходит восстановление систем жизнеобеспечения.

Напомним, ранее была информация, что ВСУ освободили уже 75 населенных пунктов в Херсонской области.

Также стало известно, что ВСУ могут освободить Херсон и часть Донбасса до декабря.

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