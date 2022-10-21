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ВСУ освободили уже 88 населенных пунктов в Херсонской области

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Украина, Пятница 21 октября 2022 15:14
ВСУ освободили уже 88 населенных пунктов в Херсонской области Фото: ВСУ уволили уже 88 населенных пунктов в Херсонской области (GettyImages)
Автор: Дмитрий Браславский

Украинские защитники деоккупировали уже 88 населённых пунктов в Херсонской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление заместителя руководителя Офиса президента Кирилла Тимошенко.

"Херсонщина - деоккупировано 88 населенных пунктов", – говорится в сообщении.

По словам Тимошенко, у них проживает 11 827 гражданских жителей. Им оказывается необходимая гуманитарная помощь. Также происходит восстановление систем жизнеобеспечения.

"Продолжается расчистка дорог, восстанавливается мобильная связь", - добавил Тимошенко.

Напомним, ранее была информация, что ВСУ освободили уже 75 населенных пунктов в Херсонской области.

Также стало известно, что ВСУ могут освободить Херсон и часть Донбасса до декабря.

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